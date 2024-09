Ciudad de México.- Han pasado seis días desde que miles de trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) tomaron las cámaras de Diputados y Senadores para mostrar su rechazo hacia la reforma propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador y avalada por Morena y sus aliados. A pesar del panorama, los manifestantes se mantienen optimistas y planean varias movilizaciones para este domingo 8 de septiembre.

“Nuestra marcha sale desde el Hemiciclo a Juárez y viene al Senado. Aquí seguimos y mantendremos la lucha hasta el último momento, hasta que veamos el voto del senador 43, en ese momento tendremos otro panorama. Nuestro posicionamiento es fuerte: pedirle a los 43 senadores de oposición que mantengan su voto en contra de la reforma y les pedimos a los dos senadores del PRD que todavía están a tiempo de poner su voto del lado correcto”, dijo Lucero de Alba Peña, jueza de Distrito en Tlaxcala.

Dado que las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado citaron a sesión para dictaminar la minuta de la reforma en punto de las 13:00 horas de este domingo, trabajadores del Poder Judicial de la Ciudad de México se reunirán a las 10:30 horas en el hotel Sheraton de Reforma, para partir hacia la Cámara Alta, donde continuarán la protesta.

Además, tomarán diversas sedes del Poder Judicial en la ciudad y realizarán movilizaciones en arterias principales de la capital, como avenida Paseo de la Reforma, Insurgentes y el Zócalo Capitalino, mientras que trabajadores de todo el país y de circuitos judiciales de San Luis Potosí, Querétaro, Michoacán, Oaxaca, Tlaxcala, Veracruz, Durango, Guanajuato, Zacatecas y Tabasco se unirán a la marcha desde las 11:00 horas en el Ángel.

El magistrado de circuito Froylán Muñoz Alvarado, dijo que el llamado plan C no tiene una base de datos certera para lograr un fortalecimiento del Poder Judicial. Calificó la reforma como inconstitucional, pues no es procedente la elección de jueces por voto popular.

“Lo mejor para el Estado mexicano es cómo ha funcionado desde 1994, donde se ha privilegiado el conocimiento con base a la carrera judicial. ¿Qué es la carrera judicial? Es prepararse, escalar a través del conocimiento los diversos peldaños de la función jurisdiccional, como son desde oficial judicial, actuario, secretario, juez y magistrado”, dijo el también doctor en Ciencias Penales y en Derecho Público.