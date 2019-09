Mantiene oposición tribuna tomada en San Lázaro; se van a receso

Hasta el momento no ha podido avanzar la discusión de las leyes reglamentarias de la reforma educativa 2019, porque los diputados de la oposición mantienen tomada la tribuna del Pleno en la Cámara de Diputados.

Las fracciones del PAN, PRI, MC y PRD demandan que se regresen los dictámenes a comisiones y que se revise si su votación y presentación en el pleno está bajo procedimiento; sin embargo, la propuesta fue rechazada por la mayoría de Morena, PT, PES y PVEM.

Ahora los diputados de la oposición demandan que la sesión se vaya a receso y que se cite en privado a los coordinadores de las bancadas partidistas para buscar llegar a acuerdos. "Entiendo que la discusión de los dictámenes fue aprobada en la mesa y en la Jucopo, pero ayer [miércoles] hubo diputados del PT que estuvieron en contra que se llevara a cabo una sesión completamente ilegal", dijo la diputada Annia Saraí Gómez Cárdenas, del PAN.

Mientras tanto los diputados de Morena piden que se respete la institucionalidad e incluso han llegado a sugerir que se salga la mayoría, se cambie la sede de la sesión y se les deje a los opositores con el pleno tomado.

Se van a receso



La presidenta de la Mesa Directiva en la Cámara de Diputados, Laura Rojas (PAN), decretó un receso por 15 minutos en la sesión ordinaria de este jueves en la Cámara de Diputados por no haber condiciones para continuar con el debate de las leyes secundarias de la reforma educativa.

Luego de tres horas de diálogo y acusaciones entre las bancadas de oposición (PAN, PRI, PRD y MC) y de la mayoría (Morena, PT y PES), sin abordar la materia de las leyes educativas, rojas decretó un receso y citó a los coordinadores parlamentarios a reunión para hacer viable la sesión.

Todo inició cuando diputados de la oposición tomaron la tribuna con carteles y advirtieron que no se moverían de ahí hasta que los dictámenes se bajaran de la orden del día y se regresaran a la Comisión de Educación para su estudio.

Las diputadas del PAN, Marcela Torres Peimbert y Annia Gómez acusaron que el proceso de dictaminación de las tres leyes puestas a discusión del pleno ´fue ilegal´ y por ello no debían someterse a debate.

Los legisladores de Morena y el PT, entre ellos Pablo Gómez y Gerardo Fernández Noroña, pidieron a la presidenta continuar con la sesión sin importar que se haya tomado la tribuna.

Al final, la coordinadora del PRD, Verónica Juárez Piña, pidió que se decretara el receso y se citara tras banderas a los coordinadores, a lo que accedió Laura Rojas. El coordinador de Morena, Mario Delgado, llamó a la presidenta a poner a votación del pleno el receso, pero ella se negó.

El receso inició a las 16:00 horas, entre gritos de las fracciones mayoritarias en contra de Rojas, pues la llamaban "burra" y solicitaban la presencia de Porfirio Muñoz Ledo, expresidente de la Mesa Directiva, con gritos de su nombre: "¡Porfirio, Porfirio!".