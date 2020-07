Mantienen en prohibición actividades no esenciales en Nuevo León

La Secretaría Estatal de Salud determinó mantener sin cambios el proceso de reactivación económica de sectores no esenciales que inició el diez de junio, debido a que tres de los diez indicadores del Semáforo Epidemiológico se mantienen en rojo: promedio diario de defunciones y contagios, así como el porcentaje de tasa de transmisión. Sin embargo, se evitó frenar algunos sectores, de haber pasado a riesgo máximo el porcentaje de ocupación hospitalaria al aumentar el número de camas para pacientes Covid durante los últimos días.

En ausencia del titular de la dependencia Manuel de la O Cavazos -que estuvo en una gira con el director general del IMSS, Zoé Robledo- Consuelo Treviño Garza, subsecretaria de Control y Prevención de Enfermedades, presentó la evaluación del Semáforo Epidemiológico de la entidad.

Informó la funcionaria que se mantendrán cerrados los gimnasios, casinos, cines, teatros, bares, antros, estudios de tatuajes, circos, museos, albercas públicas, estadios, y seguirán prohibidos conciertos, eventos masivos, congresos y actividades de ligas deportivas. Aunque el gobierno estatal señaló que se frenaría el avance o se revertirían algunas actividades no esenciales si tres o más indicadores estaban en rojo, desde hace cuatro semanas en las que tres indicadores han permanecido en riesgo máximo sólo decidió no reabrir nuevas actividades y mantener las que han venido operando. La semana anterior había el riesgo de que pasara a rojo el indicador de ocupación hospitalaria, pues se estableció como límite no rebasar el 70 por ciento, y estaba en 70 por ciento; pero en la semana del 19 al 25 de julio que se tomó como base para la evaluación dada a conocer este jueves, el porcentaje de ocupación se redujo al 67 por ciento gracias a que se incrementó a mil 597 el número de camas para pacientes Covid, al tiempo que se cuenta con 559 para terapia intensiva por la misma enfermedad.

Los indicadores que más preocupan al sector salud, dijeron la doctora Treviño Garza, son los de defunciones y contagios, que se han mantenido en rojo muy por encima de los límites establecidos por la misma autoridad estatal, ya que mientras el Semáforo Epidemiológico establece que al rebasar 15 defunciones diarias se entra a riesgo máximo, durante la última semana hubo 31 decesos, y se llega al mismo nivel de riesgo cuando hay más de 250 contagios y en la semana 30 hubo 686 casos diarios.

Este día hubo 35 nuevas defunciones para un acumulado de mil 134 decesos, en tanto hubo 588 casos de contagio, siendo ya 32 mil pacientes confirmados con la enfermedad viral, entre estudios realizados por el Indre y laboratorios u hospitales privados. Asimismo, se reportaron mil 470 pacientes hospitalizados, la cifra más alta registrada hasta hoy jueves 30 de julio.