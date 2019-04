Mantienen Fase I de Contingencia Ambiental en la CDMX

A través de un comunicado, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) informó que las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas para la dispersión de los contaminantes, por lo que se mantiene la Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

La Came continuará vigilante de la calidad del aire y de articular las acciones que establece el Programa para Contingencias Ambientales Atmosféricas que aplica en Zona Metropolitana del Valle de México e informará en un boletín que se emitirá este jueves a las 10:00 horas.

Debido a la contingencia, se recuerda que mañana jueves 11 de abril, deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas:

- Todos los vehículos con holograma de verificación 2.

- Todos los vehículos con holograma de verificación 1, terminación de placa de circulación NON y

- Todos los vehículos con engomado de color verde y con holograma 1 y 2.

- Todos los vehículos sin holograma de verificación o con placas formadas sólo por letras.

- Todos los vehículos automotores de servicio particular con placas de circulación del extranjero o de otras entidades federativas que no porten el holograma de verificación "00", "0" o Exento, serán considerados como holograma de verificación 2.

- Todos los vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa federal o local, deberán de acatar la restricción a la circulación de las 06:00 a las 10:00 horas.

- Todos los vehículos de reparto de gasolina, diésel y gas licuado de petróleo con holograma 1 y 2 terminación de placa de circulación NON deberán suspender su circulación de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los vehículos que porten el holograma Cero o Doble Cero vigente, están exentos de las limitaciones a la circulación.