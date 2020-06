Mantienen semáforo rojo en zona metropolitana de CDMX y Edomex

La Ciudad de México y el Estado de México se mantendrán una semana más en semáforo rojo por la crisis sanitaria del Covid. En el caso de la capital del país, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que pese a que hay una disminución en el número de hospitalizados, no fue tan acelerada como se proyectó, por lo que no se permitirá la reapertura de actividades prevista.

Por ello, no podrán reabrir los mercados sobre ruedas, tianguis, bazares ni restaurantes.

Tampoco lo harán los centros comerciales, tiendas departamentales, hoteles, la actividad en el Centro Histórico ni servicios religiosos.

A su vez, el gobernador mexiquense, Alfredo del Mazo, anunció que reabrirán parques en 30% de su capacidad.

La Secretaría de Salud informó que el país llegó a 20 mil 394 decesos reportados y que 17 entidades están en semáforo naranja y 15 en rojo.