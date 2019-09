Manuel Bartlett acusa campaña de desprestigio

Ciudad de México.- Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sostuvo que existe una campaña de desprestigio en su contra por su lucha anticorrupción en las compras de esa institución, que al año, dijo, representan más de 250 mil millones de pesos.

Indicó que no existe ninguna razón jurídica para "separarse del cargo", por lo que espera que la Función Pública dé a conocer el resultado de su indagatoria.

"Separarse del cargo, ¿por qué? ¿Quién pide que me separe del cargo y para qué? No creo que haya ninguna razón, porque no hay ningún señalamiento a mi persona, hay un artículo en un periódico y les pediría que lo leyeran para que vean si existe algún fundamento o prueba de algo, no hay, hablan de empresas que no tengo, es falso absolutamente".

El exgobernador de Puebla aseguró que no le van a encontrar nada que esté contra la ley.

"Decía un viejo político mexicano con el que trabajé hace mucho, cuando aparecían campañas de este tipo: ´¡A ver!, como decía Sherlock Holmes: ¿A quién beneficia el crimen?´. ¿A quién beneficia que yo sea acusado y [que traten] de quitarme prestigio y autoridad moral? Pudiera ser que no quieren que se controlen los 250 mil millones de pesos por año, por instrucciones del Presidente, que vamos a controlar y que tengo resistencias de todo mundo".