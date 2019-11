Manuel Clouthier sugiere a AMLO nombrar de asesor a Evo Morales

Este jueves el exdiputado Manuel Clouthier le sugirió a través de su cuenta de Twitter al presidente Andrés Manuel López Obrador que nombre como asesor a Evo Morales. "Así nos ahorramos la pensión", dijo.

En esta red social, Clouthier aseguró que de esta manera el expresidente de Bolivia recibiría "un sueldo no mayor que el presidente y además le enseñará cómo hacer las cosas para llegar a renunciar".

Durante la estancia de Evo Morales en México, el gabinete de López Obrador se ha solidarizado con el mandatario, incluso, legisladores de Morena propusieron hacer una "vaquita" para solventar los gastos del expresidente boliviano.

Sin embargo la tarde de este jueves, el líder indígena aseguró en entrevista con EL UNIVERSAL que está listo para regresar a Bolivia si la Asamblea Legislativa de su país no acepta la renuncia que presentó el pasado domingo. Dijo sentirse capaz de pacificar al país y de garantizar que se hagan nuevas elecciones en las que él está dispuesto a no ser candidato.