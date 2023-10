Manuel Velasco: voy a sumar con Sheinbaum, sin necesidad de cargo

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 14 (EL UNIVERSAL).- Manuel Velasco Coello, exaspirante por la coordinación nacional de Morena, aseguró que se suma a la virtual candidata presidencial Claudia Sheinbaum sin necesidad de tener un cargo.

En entrevista con EL UNIVERSAL, Velasco detalló que está apoyándola con convicción y que no le va a regatear nada, ya que está sin titubeos, sin chantajes, y convencido de que ella representa el mejor proyecto para México."Voy a sumar con ella, sin necesidad de tener un cargo, yo voy a estar desde brigadeando casa por casa, en los cruceros, en los semáforos (...) yo estoy apoyándola a ella por convicción y yo no le voy a regatear nada, yo estoy con ella sin titubeos, sin chantajes y con la convicción de que ella representa el mejor proyecto para México", aseguró el senador con licencia del Partido Verde Ecologista de México.A pregunta expresa sobre la opinión que tiene sobre los cargos a los que fueron designados sus compañeros del proceso interno de Morena, detalló que han hecho un buen trabajo y que tienen experiencia por estar alado del presidente Andrés Manuel López Obrador."Son muy positivos, yo creo que el doctor Ricardo Monreal es uno de los políticos más completos que tiene este país, el licenciado Adán Augusto es un político conciliador, es un político que hizo un gran trabajo al frente de la Secretaría de Gobernación ayudando al presidente Andrés Manuel López Obrador, leal al proyecto de la Cuarta Transformación, al igual que el diputado Gerardo Fernández Noroña quien también fue vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador en la campaña del 2006, y siempre ha defendido el proyecto del presidente".Agregó: "Yo creo que son tres gentes muy valiosas y me da mucho gusto que estén participando de manera directa en el proyecto que representa la doctora Claudia Sheinbaum".Manuel Velasco indicó que tiene comunicación directa con Claudia Sheinbaum, y que ella sabe que la está apoyando porque no tiene duda de que va a "arrasar" en la elección presidencial.Sobre si va a participar en alguna encuesta que definirá cargos para la siguiente elección, Velasco Coello no lo descartó, pero que aún sigue definiendo."Eso posiblemente, pero se decidirá más adelante, pues ya en su momento tomaremos una definición", sin embargo, no quiso detallar el cargo que buscaría.En ese sentido, detalló que no ha hecho ningún acuerdo con Claudia Sheinbaum o Morena para ocupar un lugar en la Cámara de Diputados o Senado, o el propio Gabinete Federal, y que seguirá apoyando el movimiento de la Cuarta Transformación.