Marcelo Ebrard, sin definir su futuro

Tijuana, Baja California.- El excanciller Marcelo Ebrard Casaubon precisó que esperará la respuesta de Morena a la queja que interpuso por irregularidades en el proceso interno para la elección del aspirante al cargo como Presidente de la República en 2024 y además aseguró que el partido guinda es su casa y no renunciará a la candidatura.

Este miércoles fue a Tijuana, Baja California, debido a que es uno de los lugares en donde los votos de la encuesta interna le favorecieron por encima de Claudia Sheinbaum Pardo.

A los presentes, el exfuncionario les aseguró que su lucha por la Presidencia de la República continuará, pero antes de tomar una decisión deberá esperar la respuesta del partido a su petición de impugnar la elección.

“No deben existir en Morena esas prácticas, no se vale, llevo 24 años en la lucha… Por qué me voy a ir, esta es mi casa, es lo que hemos construido… Yo luché y sigo luchando por llegar a la Presidencia de la República y no por ambicioso sino para cumplir lo que se prometió, porque si no, no se puede”, dijo.