Marcha en defensa del INE fue una caricatura: Adán Augusto

Adán Augusto López Hernández, titular de la Secretaría Gobernación (Segob), calificó a la marcha del pasado domingo 13 de noviembre, en contra de la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador y en defensa del INE, como "una caricatura de marcha"

Entrevistado al finalizar la ceremonia del centenario luctuoso de Ricardo Flores Magón sobre la marcha que encabezará el presidente López Obrador el próximo 27 de noviembre, el titular de Segob garantizó que pese a la multitud que se espera, el titular del Ejecutivo avanzará en los 5.7 kilómetros que hay entre el Ángel de la Independencia y el Zócalo.

Adán Augusto López comentó que a la marcha convocada por López Obrador asistirán "varios miles" de personas.

¿Va a haber vallas, porque si no no va avanzar el Presidente?, se le preguntó.

"Sí va a avanzar, ya verá que sí, son 5,7 kilómetros", respondió.

¿Cuántas personas cree que asistan?, se le cuestionó.

"Es muy temprano", respondió.

¿Más que la de la oposición?, se le insistió.

"¿Cuál de la oposición? Esa no fue marcha, fue una caricatura de marcha", comentó.

¿Por qué? ¿Por los que asistían, por los que fueron, por lo que pedían, por qué?, se le preguntó.

"Así déjenlo", comentó mientras caminaba a la salida de Palacio Nacional.

En el Patio Mariano, el secretario de Gobernación calculó que serán "varios miles" de simpatizantes los que acudan a la marcha que encabezará el presidente López Obrador este domingo y pidió a la oposición no faltarle el respeto a la población al asegurar que serán "acarreados" quienes asistan a la manifestación.