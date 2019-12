Marcha feminista se apodera de la FIL Guadalajara

Más de 200 mujeres realizaron el performance "Un violador en tu camino" dentro de las instalaciones de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.

A la entrada del Área Internacional, mujeres de todas las edades entonaron al unísono la letra que compuso el colectivo feminista chileno Las Tesis.

La marea de pañuelos verdes generó un fuerte eco en la FIL. Medios internacionales y nacionales cubrieron el performance, al igual que parte del público se reunió.

Durante 10 minutos lanzaron consignas como "Me cuidan mis amigas, el Estado no me cuida", "Señor, señora no sea indiferente", "Se mata a las mujeres en la cara de la gente", "Ni una más, ni una más, ni una asesinada más", entre otras

Al finalizar el performance recorrieron los pasillos de la Feria, hasta llegar por equivocación al stand de la Universidad Autónoma de Guanajuato, en lugar del espacio de la Universidad de Guadalajara, aun así, las manifestantes aprovecharon para exigir justicia.