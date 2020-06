Marcha fue organizada por expolicías: Sheinbaum

Tras la protesta de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Fiscalía General de Justicia y del Sistema Penitenciario que se registró este lunes en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que esta manifestación fue realizada por exelementos de las distintas corporaciones locales y federales que no están en servicio.

"Algunas de las personas que participaron son expolicías, ni siquiera están en este momento en servicio, hace tiempo que dejaron la corporación, hay también expolicías ministeriales de la Procuraduría General de la República, que también participaron", dijo.

En el caso de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana local, Sheinbaum refirió que se van a revisar sus demandas y ya se trabaja en el protocolo para contención de protestas, para garantizar su seguridad.

Los infiltrados de Tultitlán

"Y a los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, pues ahí se va a revisar en particular lo que están planteando. En términos de condiciones laborales fue el aumento salarial que informamos y este trabajo de fortalecimiento de la carrera policial. La policía no puede basarse ni en el abuso policial, ni en la violación de los derechos humanos, ni tampoco en la corrupción", dijo

Comentó que a la policía hay que protegerla, por eso por ello, se trabaja en un protocolo junto con la Comisión de Derechos Humanos, "que ya va muy avanzado" para encontrar la mejor forma de trabajo frente a las situaciones de violencia que se han tenido en las últimas manifestaciones.

Este lunes, cerca de 600 elementos policiacos se manifestaron en las calles del Centro Histórico para exigir respeto a su trabajo, mejoras salariales, el bono que les prometieron desde el año pasado y que no han recibido, además de la liberación de dos de sus compañeros acusados por agredir a una manifestante el pasado 5 de junio.