Marchan a favor de la legalización de la marihuana en estados

Más de 200 personas en su mayoría jóvenes, participaron en una marcha por calles del centro de la ciudad, para demandar la legalización de la marihuana, y que se terminen las extorsiones por parte de la policía a quienes consumen la hierba.

En marco del Día Mundial por la Liberación, alrededor de 2 mil 500 personas caminan y gritan consignas como "Libre cultivo de cannabis" y "¡Cultivo, ya!".

El contingente partió por la calle Zaragoza desde la Explanada de los Héroes de la Gran Plaza, y realizó una parada frente al Congreso del estado, para después dirigirse hacia el palacio municipal de Monterrey. Finalmente tomaron la calle Zuazua para regresar nuevamente al sitio de partida frente al Palacio de Gobierno.

A lo largo del recorrido los participantes coreaban consignas para exigir que no se les estigmatice ni discrimine. "El pueblo unido, pacheco es más activo", "No más extorsión, legalización", "La mota es medicina, no metanfetamina", y "hay que educar, para cultivar", fueron entre otras las demandas que expusieron en sus cánticos de protesta.

Asimismo, portaron una lona con la leyenda "Usuario personal no es un criminal", y en sus pancartas podían leerse entre otras las frases, "Si mi cigarro lleva otro relleno ¿Por qué me miras mal? Legalización" y "No soy criminal sólo por querer plantar".

Algunos de los asistentes decidieron quemar la hierba, pues los organizadores argumentaron que no estaban incitando al consumo, pero tampoco podían impedir que alguien lo hiciera.

En Mérida, Yucatán, la lucha contra la estigmatización de las personas que consumen y utilizan derivados del cannabis se puso de manifiesto cuando decenas de personas marcharon desde Paseo de Montejo hasta el Palacio de Gobierno, para exigir la legalización de la planta.

Un contingente formado por jóvenes principalmente, pero también por familias con pacientes que han visto mejorada su vida gracias a la cannabis, camino portando pancartas y mantas que pedían la despenalización del cultivo y venta de la planta en Yucatán.

"Legalización! !Pachecos unidos, jamás serán vencidos !! No discriminación al consumidor! !Queremos plantar más que traficar ! fueron algunas de las consignas lanzadas por los marchistas.

El cofundador del colectivo canabico Dzac Yah, Cuauhtli Laguna Peraza, indicó que con la marcha buscan apoyar la difusión de información y capacitación para la población mexicana hacia el uso terapéutico y medicinal de la marihuana, como una herramienta de elección libre de las personas en cuanto a su atención de su salud.

Indicó que también espera que se respete el derecho al auto-abastecimiento como fuente medicinal y terapéutica, estableciendo políticas claras que impidan la persecución injustificada de quienes la realizan.

Otra de sus peticiones, dijo, es que la ley establecida a nivel estatal y municipal ampare y proteja el desarrollo de la industria local, proteja a las comunidades indígenas, pequeños y medianos productores.

También pidieron que bajo ninguna circunstancia se forme o permita la implementación de una industria extractiva ni de explotación de los recursos naturales.