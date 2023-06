Marchan a favor de las mascotas

CIUDAD DE MÉXICO.- Colectivos e integrantes de la sociedad civil se dieron cita el mediodía del domingo en el Ángel de la Independencia para exigir el respeto a los derechos de los animales de compañía. Ataviados con alguna vestimenta en color naranja, el contingente caminó sobre Paseo de la Reforma hasta llegar al Zócalo, donde pidieron respeto a todos los animales.

Con pancartas en las que se leía: “No al maltrato animal”, “Derechos igualitarios para ellos” y “Respeto a la vida de ellos”, los protectores de animales exigieron mejores leyes para todos los “seres sintientes” y concientizar a jóvenes y niños para no maltratar a cualquier ser vivo.

“Ahora, gracias a las redes nos damos cuenta que el maltrato es constante y eso debe parar, el hecho de que ellos no tengan voz, no quiere decir que no tengan derechos. Los perritos; por ejemplo, no saben dar otra cosa más que amor y cómo le pagamos, aventándolos a ollas de aceite hirviendo o matándolos a golpes.

“Justo por eso caminamos, pedimos que se legislen con leyes más duras contra los agresores, que se sancione a los que abandonan a las mascotas en la calle, que en las perreras no se les maltrate, no los torturen, no los maten y que existan espacios para ellos en parques, negocios donde puedan refugiarse más ahora que hace mucho calor”, explicó Beatriz, una de las organizadoras.

El contingente fue acompañado por mascotas: Cotorra y Shunca tenían unas alas de ángel y junto con Daniela, “su mamá”, caminaron para exigir justicia por los otros animales de compañía que han matado.

“Ellas representan a todas las víctimas, también sienten, no pueden hablar pero para eso estamos nosotros, para ser su voz”, dijo Noelia, quien portaba una pancarta en memoria de Benito, un perro asesinado.

Los más pequeños iban en brazos de sus dueños, pues las altas temperaturas también les afecta. “La inconsciencia llega a ese nivel, que sacamos a pasearlos a mediodía cuando el pavimento está hirviendo, esos que tienen casa pues no tienen mayor problema, pero a los callejeros, que no tienen siquiera donde refugiarse ni donde tomar agua, por ellos caminamos y salimos a exigir justicia”, dijo Karen.

El movimiento fue aprovechado por aquellos que están contra la tauromaquia, pidieron que las corridas de toros sean suspendidas en todo el país. “Eso no es cultura, no es fiesta, no es tradición, es una masacre que pasa a la vista de todos”, expuso Maribel.

El contingente fue pacífico y a la distancia fue vigilado por la policía capitalina, conforme avanzaba ganaba más adeptos, familias enteras que aprovecharon el paseo en bicicleta se sumaron y, de acuerdo con estimaciones, la asistencia fue de 8 mil personas.