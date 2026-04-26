Marchan contra el aborto y eutanasia

CIUDAD DE MÉXICO.- La Marcha por la Vida celebró su decimoquinta edición en la Ciudad de México con una caminata del Monumento a la Revolución al Congreso capitalino, en el centro de la capital, donde organizaciones civiles pidieron proteger la vida desde la concepción, reforzar el acompañamiento a mujeres embarazadas y rechazaron la eutanasia.

La movilización, convocada por Pasos por la Vida, transcurrió bajo el lema "La vida es victoria" y reunió a más de 2,000 personas provenientes de 20 ciudades del país, según los organizadores, en un recorrido que concluyó en el Palacio Legislativo de Donceles, sede del Congreso de la CDMX.

La marcha se realizó a 19 años de la despenalización del aborto en Ciudad de México y tuvo entre sus mensajes centrales la exigencia de "respeto a la vida" y "protección integral para las mujeres".

Durante la movilización se observaron una manta con las frases "Si quieres la paz, defiende la vida", "El aborto es una herida abierta", "Reza por el fin del aborto", "Somos la voz de los no nacidos", entre banderas azules y blancas, los mismos colores que portaban los manifestantes.

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Luisa Jimena Argueta, directora de Pasos por la Vida, afirmó que la movilización conmemora "15 años de constancia" y "15 años de valentía" de personas que, dijo, decidieron no callar "frente a la indiferencia".

Asimismo, la líder del movimiento señaló que, entre 2007 y 2025, se han registrado más de 320.000 abortos en México, con base en cifras disponibles de distintas entidades del país, y sostuvo que el aborto refleja "abandono" y falta de apoyo para las mujeres.

También entregaron un pliego petitorio, con el cual pidieron proteger la vida desde la concepción hasta la muerte natural, políticas públicas para mujeres embarazadas en situación vulnerable, presupuesto para maternidad, adopción, salud mental y cuidados paliativos, además de transparencia en cifras de aborto, violencia y desapariciones en el país.