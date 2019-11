Marchan en los estados contra la violencia hacia la mujer

Colectivos feministas marcharon en varios estados del país en conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

Tamaulipas. En la explanada del ayuntamiento de Ciudad Madero fueron colocados zapatos rojos, en una acción que organizó el colectivo "Feminista tamaulipeca" con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

La presidenta del colectivo, Nury Romero Santiago, explicó que era en representación por la violencia que han vivido algunas mujeres. "Hay feminicidios, casos que no se han resuelto. Lo hacemos para concientizar, son rojos porque son donde nos paramos, por la sangre que se ha derramado", expresó.

Fue la mañana de este lunes cuando se colocaron 18 pares de zapatos rojos, de parte de madres, hermanas e hijas de quienes han perdido a un familiar por violencia de género. También estaban sus nombres, con sus historias, con el objetivo de que los ciudadanos al leer tomen conciencia y algunas personas atreverse a denunciar.

Romero Santiago mencionó que en este año en la zona sur de la entidad seis mujeres han sido asesinadas de forma violenta.

Chiapas. En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra La Mujer, manifestantes en San Cristóbal de las Casas denunciaron que programas institucionales como Sembrando vida "rompen el tejido social" en los pueblos originarios al darles el control a empresas del país y transnacionales para implementar sus megaproyectos extractivos.

La macha conmemorativa en esa ciudad de los Altos de Chiapas reunió a más de cien mujeres. Acusaron que los programas oficiales generan "una fuerte violencia en nuestros cuerpos como mujeres, con la explotación de nuestro trabajo de reproducción y producción".

Esta situación ocurre por la falta de la presencia femenina y el control de los hombres respecto a los programas; nosotras asumimos el trabajo para sostener a la familia en condiciones de "exclusión y subordinación" al no participar en la toma de decisión respecto a la tierra y el territorio, sostuvieron.

Las mujeres aglutinadas en el Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio y por la Participación de las Mujeres en la toma de Decisiones, marcharon del sur de la ciudad a la Plaza Catedral precedidas de sus proclamas de: "No más violencia contra las mujeres", "Ramona vive, la lucha sigue", "No queremos flores, queremos derechos".

Durante el mitin denunciaron que al 31 de octubre pasado, Chiapas registró 166 muertes violentas de mujeres, sólo 76 han sido tipificadas como feminicidios por las autoridades de justicia.

Sonora. Estudiantes de la Universidad de Sonora clausuraron de manera simbólica el alma mater donde hicieron sonar el "cacerolazo" en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, pues a través de redes sociales denunciaron 59 casos de acoso sexual por parte de maestros y empleados.

Decenas de estudiantes se manifestaron por diversas escuelas del alma mater, colocaron en una jardinera central un tendedero del acoso, donde con cartulinas expresaron su postura en contra de las agresiones que sufren algunas estudiantes, pero fueron mojadas, al abrirse los aspersores. Así nos respondieron las autoridades universitarias, expresaron.

Integrantes de la Agrupación "Nosotras Colectiva", informaron que a través de las plataformas digitales de #MeTooUnison han denunciado 59 casos de acoso sexual en contra de 21 maestros y empleados del Alma Mater sonorense.

La lista actualizada al 13 de noviembre, establece que las facultades de Derecho con 18 denuncias, Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (NTIC), 8; Comunicación 6; son las que mayores denuncias tienen.

Este día, las manifestantes rechazaron el protocolo porque aseguran que protege al agresor y criminaliza a las estudiantes, por lo que pedirán modificaciones. Acusan que han sido denunciadas por sus agresores y temen ser expulsadas; además que los procesos están plagados de irregularidades.