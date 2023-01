Marchan en Zacatecas por cuatro jóvenes desaparecidos de Colotlán

A-AA+

ZACATECAS, Zac., enero 4 (EL UNIVERSAL).- ¿Dónde está Viviana?, ¿Dónde está Daniela?, ¿Dónde está Paola? ¿Dónde está José?; ¡De Norte a sur, de este a oeste, los vamos a encontrar cueste lo que cueste!, ¡David haz algo, nos están matando¡, ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!, fueron parte de las principales consignas que gritaban en la marcha pacífica para exigir el pronto regreso de los cuatro jóvenes de Colotlán, Jalisco, que desaparecieron el 25 de diciembre en una carretera de Zacatecas.

En la marcha partió de la Unidad de Ingeniería y se realizó sobre el bulevar metropolitano López Mateos, hasta internarse a la zona centro por las avenidas González Ortega, Hidalgo y terminar en la Plaza de Armas, frente a Palacio de Gobierno, donde marcharon los familiares de los cuatro jóvenes, acompañados de amigos y diversos colectivos pro derechos humanos y de búsqueda de personas desaparecidas.

Con vestimentas y globos blancos, marcharon exigiendo respuesta por parte de las autoridades zacatecanas, quienes portaban pancartas con los rostros no solo de los cuatro colotlenses desaparecidos, sino también de decenas de desaparecidos, al grito de "no están solos".

Al llegar afuera de Palacio de Gobierno, se encontraron con las puertas cerradas del recinto gubernamental, por ello, gritaron consignas: "¡David gallina sal de tu oficina!, "Nosotros luchando y David vacacionando", "David, que la imagen de los desaparecidos te persigan en tus sueños".

Daniel Márquez, Rosa María Pichardo e Irma Montoya, padres de Daniela, Viviana y Paola, en una conferencia colectiva, declararon a los medios de comunicación que esta desaparición ocurrió el 25 de diciembre cuando iban de regreso a Colotlán, Jalisco, pero se perdió contacto con ellos en la comunidad de Víboras en el municipio zacatecano de Tepetongo, a cuyo lugar lo calificaron del "Triángulo de las Bermudas", porque es donde han ocurrido estas desapariciones.

Consternados mencionaron que la lucha es para que regresen a la brevedad y con vida a sus hijas y al novio de una de ellas, incluso, imploraron a quienes los privaron de su libertad que se queden con el vehículo en el que viajaban, pero que los regresen con vida. En su desesperación, los padres sugirieron a los criminales que si no saben cómo regresarlos, solo basta que los dejen sobre la carretera y ellos acudirán por ellos.

Mencionaron que saben que tanto la fiscalía de Zacatecas como de Jalisco realizan trabajos de investigación para tratar de localizar a sus hijas, pero no han tenido, hasta el momento, resultados, porque siguen sin aparecer.

Lamentaron que las puertas de gobierno estuvieran cerradas, ya que exigían que el gobernador David Monreal los recibiera y mencionaron que si el desaparecido fuera un hijo del mandatario: "ya hubiera ido corriendo a buscarlo".

Tras ejercer presión con las consignas, finalmente salió el subsecretario Javier Reyes Romo para informar que se recibiría en una reunión privada a los familiares de los desaparecidos para dialogar con la secretaria general de gobierno, Gabriela Pinedo.

Mientras ellos ingresaron al recinto, afuera los manifestantes tapizaron las paredes con decenas de pancartas y cédulas de búsquedas de personas desaparecidos.