Marchan expolicías federales rumbo al Senado

Un grupo de expolicías federales marchan este viernes del Auditorio Nacional al Senado de la República, en el centro de la capital del país, para acusar que el Fondo de la Vivienda del ISSSTE (FOVISSSTE) no recibió su propuesta para conservar las casas que adquirieron antes de que desapareciera la Policía Federal.

Asimismo, señaló Mario Alberto Lover, uno de los dirigentes del grupo, para denunciar que algunos exelementos aún no han sido indemnizados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), luego que rechazaron integrarse a la Guardia Nacional.

Son más de 100 manifestantes, acompañados de sus familiares, con diversas pancartas y mantas.

Esta semana, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reveló que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) "no ha podido cumplir con las tareas de liquidación de la mayoría de los pasivos" relacionados con la extinción de la Policía Federal.

Lo anterior, toda vez que la Unidad de Transición, creada en agosto de 2019 para la transferencia de recursos humanos, materiales y financieros de la Policía Federal a la Guardia Nacional, no "tiene establecidas las funciones ni las atribuciones de las áreas que la integran en algún reglamento, manual, lineamiento u otros documentos de similar".

Destacó que dicha Unidad tiene pendiente por liquidar 204 millones 425 mil pesos y 122 millones de dólares a 18 proveedores diversos.

En su informe de la Cuenta Pública 2020, publicado este miércoles, la ASF informó que la Unidad de Transición recibió documentación sobre pasivos relacionados con "diversos siniestros de bienes, autos y aeronaves en trámite; juicio en materia mercantil por atraso en el pago de la indemnización de 11 siniestros; demandas contra la institución; primas de seguros de vehículos pendientes de pago del ejercicio 2018 y 2019; pago pendiente de 122 millones de dólares como resultado del siniestro de una aeronave; devolución de prima por la baja de 36 ejemplares caninos y 1 ejemplar equino, y 33 adeudos (pasivos) con 20 prestadores de servicios y proveedores por 224 millones 756.9 miles de pesos, con el fin de analizar su procedencia y, en su caso, tramitar el pago correspondiente".