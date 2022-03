Marchan miles de mujeres por el 8M en la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 8 (EL UNIVERSAL).- "Educar, educar para no violar", "Hey idiota las niñas no se tocan", son algunas de las consigas con las que miles de mujeres partieron desde las inmediaciones del Ángel de la Independencia en donde iniciaron la movilización por el 8M, Día Internacional de la Mujer.

Son miles de mujeres las que salieron portando pañueletas verdes y moradas, vestidas de negro, con carteles en las manos, megáfonos.

"Ni una asesinada más, ni una más", es el clamor que todos los días se hace más y más fuerte.

Otras de las consignas son: "Hay que abortar este sistema patriarcal", "Marcho porque estoy viva y no sé hasta cuando".

Por los costados las mujeres del agrupamiento Atenea se concentran, corren, se despliegan.

Gritando arengas, como "Vivas se las llevaron, viva las queremos", y "mujer escucha, tu hija está en la lucha", algunas mujeres portan pancartas, en las que exigen poner un alto a las violencias contra las mujeres.

Cerca del icónico Ángel de la Independencia se encuentran decenas de vendedores ambulantes, que lo mismo venden helados y refrescos, que banderas y paliacates morados y verdes, colores distintivos de esta marcha.