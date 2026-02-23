Marchan por la paz en Sinaloa

Culiacán, Sin.- Pétalos blancos descendieron desde el cielo sobre cientos de personas de todas las edades, que, vestidas de blanco, con pancartas alusivas al lema "con los niños no", marcharon la mañana de este domingo 22 de febrero para exigir un alto a la violencia en Sinaloa, así como justicia por el asesinato de Ricardo Mizael, de 16 años, estudiante de bachillerato de uno de los planteles de la Universidad Autónoma de Sinaloa y destacado deportista.

La muerte violenta de un nuevo adolescente volvió a cimbrar la conciencia de la sociedad por la situación de inseguridad que prevalece.

El menor vecino del fraccionamiento Los Ángeles, destacado jugador juvenil de basquetbol de la Universidad Autónoma de Sinaloa, se convirtió en una nueva víctima colateral del clima de violencia que se vive desde hace diecisiete meses, al salir a comprar alimento para sus nuevas mascotas fue privado de la vida de varios disparos.

Su madre exhortó a la ciudadanía salir a las calles, vestidas de blanco, con pancartas, en reclamo de justicia y paz, ante los hechos que enlutan cientos de hogares, como el suyo que sufre la pérdida de su hijo, estudiante de la preparatoria Emiliano Zapata, de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

La cita fue en uno de los lugares emblemáticos de Culiacán, el templo católico de la Lomita, en la colonia Guadalupe, desde donde partió la marcha por toda la avenida Álvaro Obregón y culminó

Sobre este homicidio, la Fiscal General del Estado, Claudia Zulema Sánchez Kondo, adelantó que ya se tiene identificado a uno de los presuntos homicidas.

Jornada violenta

En distintos poblados del municipio de Navolato fueron asesinados a balazos tres personas del sexo masculino, dos de las victimas que viajaban en una motocicleta, fueron identificados como menores de edad con los nombres de Giovanni "N" de 16 años y Michael Emigdio "N" de 17.

Las autoridades federales fueron notificadas que sobre el boulevard Benito Juárez, frente a la escuela Secundaria ETI 51, de la sindicatura de Villa Juárez, dos adolescentes que viajaban en una motocicleta Italika, habían sido atacados a balazos.

En el mismo municipio, cerca de la comunidad de La Pipima, fue encontrado el cuerpo de una persona joven, atado de pies y manos, envuelto en una cobija con impactos de bala, fue la policía municipal la primera en llegar al sitio y certificar los hechos.

Los vecinos localizaron en el de la Pipima, con el Potrero de Sataya, se encontraba el cuerpo de una persona envuelto en una especie de cobija.