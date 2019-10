Marchan por la paz tras balaceras en Culiacán

En una reflexión colectiva, al ritmo de la tambora, cientos de jóvenes, hombres y mujeres ataviados con camisetas blancas, con el eslogan "Culiacán Valiente", marcharon para desterrar los miedos y la zozobra que dejó la secuela negra del fallido operativo militar que se desplegó el jueves 17 octubre para capturar a Ovidio Guzmán López.

Activistas, funcionarios públicos, políticos y familias completas, se concentraron en la explanada del estadio de fútbol de los Dorados, desde donde iniciaron una larga marcha, por el boulevard Enrique Sánchez Alonso, del Tres Ríos, principal escenario de la violencia vivida.

Sin tintes políticos, ni mensajes de reproche a las autoridades por la jornada negra que se registró en la capital del estado, con un saldo de trece muertos,16 heridos y más de sesenta vehículos despojados e incinerados, los participantes, desfilaron bajo los acordes de la banda.

Alberto Kousuke, de profesión neurólogo y uno de los miembros del colectivo Culiacán Valiente dijo que esta marcha, tuvo como objetivo, desechar el estrés y eliminar la sicosis que se vivió la tarde del jueves 17 de este mes, en varios puntos de la capital del estado.

Los espacios públicos deben ser recuperados por los ciudadanos, en un ejercicio conjunto por dejar atrás, los miedos y la incertidumbre de lo vivido, observó el neurólogo.

En la marcha, se incrustaron, mujeres rastreadoras, las cuales, portaron una larga manta, con el texto "No más desaparecidos" y exhibieron los rostros de sus seres queridos que se encuentran en calidad de desaparecidos, como es el caso del policía municipal de Culiacán Yosimar "N".

Jóvenes, con playeras en color blanco, con la leyenda en el pecho, con una franja amarilla, de "Culiacán Valiente", desfilaron con pancartas, con los mensajes. "Culiacán despierta" "No nos detendrán de aquí somos, aquí nos quedamos".

Jesús Estrada Ferreiro, alcalde de Culiacán, junto con varios de los miembros de su gabinete, del Secretario de Seguridad Pública y Tránsito, Oscar Quinto Marmolejo, diputados federales de varios partidos políticos y actos, se sumaron a la marcha por la Paz.

Previo a la marcha que culminó, en la confluencia de los tres ríos, a un costado del asta bandera, donde se desarrollaron diversos talleres, Estrada Ferreiro, recomendó a los participantes a este evento, abstenerse de emitir proclamas o condenas, por no tener un cariz político.

Los participantes en su larga caminata, en coro, en repetidas ocasiones levantaron sus voces, por un Culiacán Valiente,

En la rivera de los ríos, Culiacán. Humaya y Tamazula, artistas plásticos, en manualidades, escritores, músicos y sicólogos, brindaron talleres a los asistentes a esta largo desfile de ciudadanos que salieron en busca de la paz.

Grupos de mimos, músicos, amenizaron una velada de paz, con exhibiciones de cuadros, plasmados por pintores que colocaron grandes caballetes, bajo la sombra de frondosos árboles, donde culminó la larga marcha por la zona del Tres Ríos.