'Marea verde' llega a la Torre de Rectoría de la UNAM

Para exigir la despenalización del aborto en todo el país en todos los casos y no sólo por violación, la tarde de este jueves alrededor de 200 estudiantes llevaron a cabo una "pañuelada" en la Torre de Rectoría de la UNAM, en el marco de encuentros nacionales que se celebraron en más de 20 universidades de 18 estados. Denunciaron que las iniciativas para despenalizar el aborto se encuentran "congeladas" en los estados.

"Varias de las iniciativas se encuentran congeladas y sujetas a prioridades y agendas políticas de los partidos, así como a la polarización de las posturas en torno al aborto al interior de los mismos, sumada a la fuerte movilización que ha tenido la Iglesia y grupos conservadores", señaló Dulce Mireles, integrante del colectivo Rosas Rojas, una de las que organizó la "pañuelada" en CU.

Al grito de "¡Hay que abortar este sistema patriarcal!" y "¡Mi cuerpo es mío y sólo mía la decisión!", estudiantes de facultades como Filosofía y Letras, Derecho, Ciencias y Ciencias Políticas así como otras de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) vistieron prendas verdes en la "pañuelada", evento que surgió en 2018 para apoyar la "Marea verde", el movimiento de mujeres en Argentina que buscaba la despenalización del aborto en ese país y que masificó el uso del pañuelo verde para apoyar la despenalización.

Integrantes de las organizaciones explicaron que uno de los objetivos es que la NOM-046 que validó la Suprema Corte de Justicia de la Nación se aplique de manera efectiva en todo el país y no solo en los casos de violación.

Esta semana, la Corte aprobó la validez de dicha norma luego de que la impugnaron los gobernadores de Aguascalientes y Baja California. La norma reconoce el derecho de las víctimas de violación de acceder al aborto en cualquier institución de salud pública del país; y determina que dichas instituciones deben contar con médicos y enfermeras no objetores de conciencia, y que no se debe presentar denuncia ante el Ministerio Público en contra de las mujeres que demanden este derecho.

Para acceder al aborto, las mujeres solo deben presentar un escrito o manifiesten bajo protesta de decir verdad que fueron víctimas de violación.

"Es muy positivo lo que validó la corte pero queremos que el aborto sea libre, seguro y gratuito para todas las mujeres del país, no solamente para quienes han sido víctimas de violación sexual", explicó Dulce Mireles.

Algunas de las asistentes a la "pañuelada" realizaron pintas en una de las bardas localizadas frente a la Torre de Rectoría.