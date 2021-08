Margarita Zavala denuncia "hackeo" de su WhatsApp

La ex candidata presidencial por la vía independiente y diputada federal electa, Margarita Zavala, informó que su número de WhatsApp fue "hackeado" y su cuenta está siendo utilizada para enviar mensajes.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Margarita Zavala dijo que ella está bien, pero su cuenta de WhatsApp fue "hackeada".

"Me han avisado que están enviando mensajes de mi número de WhatsApp. Es totalmente falso. Yo estoy bien, pero me hackearon mi cuenta completamente", posteó en Twitter.