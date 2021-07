Margarita Zavala pide no votar en la consulta contra expresidentes

La excandidata presidencial por la vía independiente y próxima diputada federal panista, Margarita Zavala aseguró que la consulta popular contra los expresidentes del próximo domingo es una farsa, una infamia y llama a los mexicanos a no acudir a votar para no ser cómplices de algo que carece de toda ética y derecho.

"Yo no voy a ir a votar, porque no estoy de acuerdo. Pero hay funcionarios que les pide el INE que vayan, por favor vayan (...) No hay que votar porque es una consulta que viola todo ello, y no voy a ir, porque no voy a ser cómplice de algo que carece de toda ética y todo derecho", dijo Margarita Zavala.

En entrevista al acudir a la reunión plenaria de los diputados federales panistas, Margarita Zavala dijo que este ejercicio es un distractor de gobiernos populistas y dictatoriales, así como violatoria de los principios elementales de derecho o del principio libre.

"La consulta es una farsa, es un distractor propio de gobiernos populistas, y dictatoriales como el que quiere instalarse y tenemos que partir de ello, es una farsa, la consulta es violatoria de un estado democrático y constitucional de derecho porque violenta principios elementales de derecho o el principio de libre proceso, o el de presunción de inocencia, porque violenta garantías individuales como el de audiencia, y legalidad, porque violenta el principio de la dignidad de las personas", explicó Margarita Zavala.

Acusó que la consulta popular es un linchamiento a todas luces contra la dignidad de las personas, porque se ha violentado incluso la libertad del voto y el secreto porque ya manejan padrones de beneficiarios, porque, dicen los medios, ya dieron instrucciones para acarrear gente, porque además.?pidió al INE revisar de dónde se está sacando todo el dinero para promover la consulta o de dónde se están tomando datos del Padrón Electoral.

Agregó que la consulta es totalmente irresponsable porque está basada en un discurso de odio y de resentimiento que no le hace ningún bien al país, y con ese discurso de odio hay que tener mucho cuidado.

"Finalmente la consulta es una farsa, es irresponsable, es anticonstitucional, es una infamia porque es vil, es perversa y deshonra, sobre todo a quien la promovió", dijo Margarita Zavala.

Por su parte, el líder nacional del PAN dijo que este domingo viene otro gran espectáculo de "Circo, Morena y Teatro".

"Estamos ante un gobierno que todos los días nos quiere llevar en su novela, en su historia. Todas las mañanas nos cuentan fantasías y nos buscan distraer, este próximo domingo, 1 de agosto, viene otro gran espectáculo, en donde le quieren preguntar a la gente: sí hay que llevar a juicio a los actores políticos del pasado. Nosotros le hemos exigido al Presidente, si tienes elementos y pruebas contra cualquier político del pasado preséntalas, es tu obligación, protestaste cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen, eso no se consulta, se hace", dijo el líder panista.

El INE no engaña a ciudadanía en consulta: Córdova

El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, puntualizó que el Instituto Nacional Electoral (INE) no engaña a la gente, la pregunta que se planteará en la consulta popular del próximo domingo, es la que mandató la Suprema Corte y no hay interpretación alguna del órgano electoral.

"Ojalá no haya actores que apuesten a la confusión, quién lo intente, engaña a la ciudadanía", subrayó Córdova.

En conferencia de prensa, el consejero presidente mencionó que ya desde hoy la consulta popular es un éxito porque se ha logrado su organización puntual.

Se tiene una lista nominal de poco más de 93 millones de personas que podrán participar en las 57 mil mesas receptoras que serán instaladas por todo el país.

Córdova Vianello apostó a que para el lunes 2 de agosto próximo, el INE saldrá fortalecido por la organización de la consulta.

"Hay quienes apuestan a la descalificación institucional, allá ellos. El INE no trabaja para los actores políticos y nosotros aclaramos cuando se le miente a la ciudadanía", mencionó.

Si alguien quiere descalificar al trabajo del INE, advirtió, encontrará respuesta.