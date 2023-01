María Ángela fue hallada atada y con signos de violencia: autoridades

A-AA+

Tras desaparecer en el paradero de Metro Indios Verdes, María Ángela de 16 años fue hallada con signos de violencia en un camellón de Nezahualcóyotl, Estado de México, confirmaron autoridades de esta entidad.

Así lo informó el diario El País, en donde se especificó que autoridades confirmaron que la joven estaba atada de pies y manos hasta que fue ayudada por policías del municipio.

"Escuché que alguien lloraba"

De acuerdo con la información de los vecinos de Neza, una persona dejó a la joven en el sitio y se marchó en un vehículo, aparentemente María Ángela fue abandonada, completamente desnuda y solo estaba cubierta por una bolsa de plástico negra.

"Yo de repente escuché que alguien lloraba y vi que había alguien en el suelo era una chica", señaló una habitante del sitio. La mujer no lograba reconocer si era una persona mayor de edad o era un joven, puesto que se encontraba lejos.

Al encontrarla llamaron al servicio de emergencia para que auxiliaran a la joven, una ambulancia que se encontraba cerca atendió al llamado, "Vi que se paró cerca una ambulancia, vi que una chica iba pasando y llamó a una ambulancia que en ese momento iba pasando".

"Sintió un Jalón"

En tanto, durante sus primeras declaraciones, la joven aseguró que posiblemente la drogaron, pues revela que no recuerda nada después de un "jalón" que sintió.

También se informó que como parte de los exámenes periciales que se le practican para esclarecer el caso, se hacen pruebas químicas para así ubicar qué clase de droga pudieron utilizar para someterla.

En este sentido, se ha tenido accesos a las cámaras tanto del Metro como de otros negocios particulares y cercanos a la zona donde la joven fue vista por última vez.

María Ángela ayer domingo fue entregada a sus familiares, pero aún tiene el apoyo de especialistas de distintas disciplinas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

¿Dónde desapareció María Ángela?

La menor desapareció el pasado jueves 19 de enero afuera de unos baños ubicados en el paradero Indios Verdes.

De acuerdo con sus familiares quienes vieron algunos videos de las cámaras del C5 cercanas al lugar de los hechos, aseguraron que la joven fue llevada por un hombre, pues fue "jalada" del brazo por una persona y desde entonces no se supo nada de ella.

"Afortunadamente podemos entrar a ver las cámaras del C5, en donde claramente se ve que mi hermana no sale por su propio pie del paradero, se la llevan del brazo", narró Elizabeth, hermana de María Ángela.

Esto originó que los familiares y amigos de la adolescente bloquearan carreteras como la México-Pachuca para presionar a las autoridades a localizar a Ángela.