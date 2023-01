María Ángela habría sido picada en el brazo en metro Hidalgo

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 24 (EL UNIVERSAL).- La joven María Ángela Olguín de 16 años, fue vista por última vez en el paradero del Metro Indios Verdes, en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde esperaba a que saliera su mamá, en los baños públicos.

Días más tarde fue encontrada con vida en el cruce de la avenida Las Torres, también conocida como Carmelo Pérez y avenida 12, en la colonia las Águilas, en ciudad de Nezahualcóyotl, al menos tres días después del reporte de su desaparición.

De acuerdo con los hechos, la joven fue encontrada desnuda y cubierta con una bolsa de plástico negro en un terreno baldío, en donde se estacionan automóviles, juegos mecánicos y las carrozas de operación de dichos juegos.

"Sintió que alguien le picó el brazo" en estación Hidalgo

En entrevista con el periódico "El País", Rocío Bustamante, la madre de María Ángela Olguín comenta que su hija sintió un piquete en el brazo y posteriormente, cuando ella entró al sanitario, un hombre se llevó a su hija.

De acuerdo con la declaración de la madre, el día jueves 19 de enero, estuvieron realizando papeleo en el Colegio de Bachilleres en Taxqueña, presuntamente cuando iban de regreso a su casa en Ecatepec, María Ángela "sintió que alguien le picó el brazo".

Rocío explicó que el piquete sucedió en el Metro Hidalgo, "En ese momento le revisé el brazo, pero estaba todo normal", y al no encontrar nada continuaron con su plática, hasta que llegaron al paradero.

"No entiendo qué pasó, por qué ese tipo se la llevó"

Durante el trayecto, Rocío llamó a su esposo, Jesús Olguín, alrededor de las 5 de la tarde para que pasara por ellas al paradero de Indios Verdes, debido a que se había quedado sin dinero para el pasaje de regreso a casa.

Durante la espera, decidió entrar en los baños públicos que se encontraban en el paradero, cuando un hombre se llevó a su hija, "no entiendo qué pasó por qué ese tipo se la llevó", comenta en entrevista para "El País".

La madre de María Ángela Olguín comenta que en cuanto entró al sanitario solo alcanzó a escuchar que su hija le gritó "¡Amá!", y al momento de salir del lugar ya no encontró a la menor de 16 años.

"Había más niñas y mujeres"

En el lugar donde estuvo cautiva María Ángela, la adolescente de 16 años de edad, que desapareció del paradero de Indios Verdes y fue encontrada tres días después en el municipio mexiquense de Nezahualcóyotl, se encontraban otras personas privadas de su libertad, según le contó la menor a policías locales.

"Lo que ella dice es que desde allá de Indios Verdes se la llevan, de la Ciudad de México, y que ahí donde la tenían había más menores, no dice cuántas, no dice dónde, obviamente está desorientada. Lo que ella dice dentro de su temor, pues es que había más personas, niñas, jóvenes, mujeres, donde ella estaba", dijo Vicente Ramírez, director de la Policía Municipal de Nezahualcóyotl.

La adolescente narró a los elementos de la corporación nezatlense que después de que se la llevaron por la fuerza mientras estaba afuera de los sanitarios del paradero de Indios Verdes, donde esperaba a su mamá, la mantuvieron incomunicada en un sitio del que desconoce su ubicación.