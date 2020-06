Mariachis de Garibaldi piden apoyo ante la pandemia

Alrededor de 200 mariachis se reunieron en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México para pedir ayuda a las autoridades y los ciudadanos, debido a que la pandemia del coronavirus los ha dejado sin empleo y recursos para subsistir.

Con la interpretación de "El Son de la Negra" y "México lindo y querido", los mariachis le devolvieron un poco de vida a Garibaldi, donde los bares y restaurantes tuvieron que cerrar desde hace tres meses. Al mismo tiempo, los músicos trataron de llamar la atención de la población para que se les extienda la mano.

"Hace mucho que no hay movimiento, del turismo mejor ni hablemos, no hay nada de trabajo ni manera de sacar nuestro sustento, de seguir generando", comentó Blanca Estela Sánchez, quien desde hace un año trabaja en el lugar.

Los músicos se presentaron en este espacio a través de la iniciativa "Al pie de tu ventana" del colectivo Agrega, que también entregó despensas a los músicos e inició una campaña en la página Donadora para recaudar dinero para favorecer a este sector.

"Pedimos a la gente que disfruten la música y que volteen a ver a aquellos que más nos necesitan, es un momento importante en México para ser solidarios porque eso es algo que nos define, debemos sacar la casta por aquello que nos necesitan", comentó Saskia Niño de Rivera, directora de la organización Reinserta e integrante del colectivo Agrega.

En el evento, que ocurrió hoy a las 10 de la mañana, los músicos portaron cubrebocas y Agrega se encargó de que se mantuviera la sana distancia entre los presentes.

"Queremos apoyo, queremos que la gente sepa que está abierta y el mariachi vive, somos personas independientes que quieren trabajar y necesitamos el apoyo de la gente, tal vez no económicamente, pero que vengan y nos contraten", dijo Marcos Montes, otro músico que asistió a Garibaldi.

Algunos de los mariachis consultados por EL UNIVERSAL lamentaron que el gobierno capitalino no les entregó apoyos económicos durante la emergencia sanitaria del Covid-19, por lo que tuvieron que pedir dinero prestado o recurrir a familiares para subsistir.