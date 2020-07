Mariachis ofrecen serenatas por unas monedas en Mérida

Ante la inactividad prácticamente durante 4 meses de no tener trabajo en fiestas, cumpleaños u aniversarios, grupos de mariachis han tomado las calles de Mérida y colonias de varias zonas para ofrecer su música y canto a cambio de unas monedas.

La mayoría de los grupos de 5 y 6 integrantes reciben monedas y logran reunir lo suficiente para la comida del día de sus familias, entre 140 y 200 pesos, cuando mucho. En medio de la pandemia en los últimos días es común ver en las calles y a las puertas de las casas los mariachis brindando diferentes melodías.

Incluso al filo de las 12 y 1 de la tarde, cuando el sol y calor en Mérida suele ser intenso en la presente temporada de verano.

Los grupos de Yucatán Show, Mariachi sabrosura, mariachi sonoro entre otros, han decidido salir a las calles para obtener dinero ya que se han cancelado festejos, graduaciones, aniversarios, bodas, reuniones, etc.

"El mercado laboral cayó, no tenemos nada más que nuestra música por eso decidimos andar y cantar en las colonias" comentó Arnoldo Solís Chi, de Yucatán Show que por lo general se ubicaban en la llamada "Calle de los mariachis" en la colonia Bojórquez en Mérida.

"Ahí ya nadie va a buscarnos, sino salimos a cantar y pedir ayuda a la ciudadanía no tendremos ni para comer", comentaron.

Para la gente, pese a la pandemia, el ver a los mariachis en las calles con su música ha sido tomado con agrado y consideración ya que les entregan monedas en gratitud a sus recorridos y cantos.

Al igual que los mariachis, también algunos tríos románticos han estado ofreciendo su música en los sitios en donde aún se labora, incluso tiendas y supermercados.