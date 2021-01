Marihuana sirve para el cáncer y Covid-19, dice experto

La cannabis sigue siendo sorpresa dentro del mundo médico. Científicos de la Universidad de Lethbridge, en Canadá, demostraron hace unos días en un estudio la eficacia de unos extractos en la lucha contra el Covid-19, algo que para el doctor Juan Camilo Kuan Medina era de esperarse luego de su historia.

Recordemos que el trabajo publicado en la revista Aging sugirió que la cannabis sativa modula la expresión génica y la inflamación.

"Planteamos la hipótesis de que los extractos de nuevos cultivos de cannabis sativa pueden usarse para regular la baja expresión de citosinas proinflamatorias y vías involucradas en la inflamación y la fibrosis", afirmaron los especialistas de dicho estudio.

En entrevista con EL UNIVERSAL, el doctor Camilo Kuan compartió que fue en 1964 cuando el equipo de Raphael Mechoulam, de la Universidad Hebrea, aisló por primera vez los productos activos de la marihuana y 27 años más tarde, a principios de la década de los 90, se pudo conocer el sistema endocannabinoide que cada persona tiene.

La Organización Mundial de la Salud ha reconocido la eficacia del cannabidiol, mejor conocido como CBD, para algunos tratamientos luego que es un potente neuromodulador y también inmunomodulador.

Sobre ese componente, el experto de la Universidad Nacional de Colombia, con máster en la Universidad de Barcelona, afirmó que se cuentan con estudios que han permitido ver cómo es que el CBD trabaja dependiendo la necesidad de nuestro cuerpo:

"En esa tormenta de citocinas tenemos dos tipos: unas que son pro inflamatorias y otras que son anti inflamatorias. Precisamente el cannabidiol permite que si uno necesita aumentar una respuesta, pues la aumenta; pero si uno la necesita disminuir porque la respuesta es exagerada, que es lo que justamente pasa en la tormenta de citocinas al nivel de los alveolos, que hay una respuesta exagerada y una inflamación que pudiéramos decir tapone el alveolo y no permite que se haga el intercambio de gases entre el aire y el sistema sanguíneo comunicados por el alveolo, (la disminuye)".

"Si ahí hay una inflamación muy fuerte, que es lo que ha venido pasando, prácticamente se necesita que alguien disminuya esa respuesta exagerada y el cannabidiol, por ser inmunomodulador, puede ayudar a bajar esa respuesta exagerada de las citocinas proinflamatorias", añadió.

Cannabis contra el Parkinson y trastornos mentales

Debido a sus características es que el cannabidiol es usado para tratar distintas enfermedades. Al ser capaz de disminuir la ansiedad y agresividad, en neurología se emplea en casos de epilepsia y en pacientes con Parkinson, luego que también mejora los patrones de sueño.

El consultor en Prevención y Atención de Desastres en programas de salud pública contó que estas sustancias también son empleadas en la psiquiatría sobre todo ante tres trastornos los cuales forman parte de los principales males que aquejan la salud mental en todo el mundo: la ansiedad, la depresión y los trastornos del sueño.

Como se recoge en un estudio de hace 10 años aplicado en ratones, disponible en la página de los National Institutes of Health, se comprobó que el uso del CBD indujo efectos similares a los antidepresivos, comparables con la imipramina.

THC, ¿componente de la marihuana útil contra el cáncer?

El doctor Juan Camilo Kuan, quien junto a la fundación Ananda impartirá un curso sobre el uso medicinal de la marihuana, recordó que la cannabis sativa tiene otro componente, responsable de los efectos psicoactivos de esta sustancia, que es usado en contra de diversas enfermedades: el tetrahidrocannabinol, mejor conocido como THC.



El THC tiene una potente capacidad miorrelajante que se usa secundariamente contra el Parkinson, pero igual en trastornos de la parte neuro cognoscitiva o enfermedades con el sistema osteomuscular, así como en trastornos del sueño y depresión.

No obstante, una de las líneas de investigación que se están abriendo, gracias al trabajo de la Universidad Complutense de Madrid, es el rol que tiene este elemento en la lucha contra el cáncer.

De acuerdo con el experto el análisis que se hizo en ratones arrojó que el THC sería capaz de reducir la metástasis y los crecimientos de las masas cancerígenas.

Ante esto consideró que es importante los esfuerzos que se hacen a nivel mundial, incluyendo en México, donde hace unas semanas se publicó en el Diario Oficial de la Federación el reglamento de la Ley General de Salud para el uso medicinal de la cannabis. Todo esto, dijo, permiten abrir un campo enorme a la investigación.

"Esa investigación nos da señales importantes de que la cannabis es útil en cierta cantidad ante una serie de trastornos. Poco a poco vamos a ver las pruebas científicas de que la cannabis es un medicamento y su utilidad es enorme".

No obstante, el experto recordó que ante la práctica de la marihuana medicinal los doctores deben hacer uso de su ética y deben conocer y atender la historia clínica de los pacientes para hacer un diagnóstico óptimo y evitar los efectos colaterales.