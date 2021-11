Marihuaneros de Guerrero, los otros narcos que no son millonarios

Un marihuanero en Guerrero habla de que la regulación del cannabis en Estados Unidos y la mercadotecnia alrededor de la industria provocó que el negocio de la marihuana en México vaya a la baja, pero que la calidad de lo que se siembra en territorio nacional es la misma que en el país del norte. "Esto sí es sembrando vida no mamadas".

Humberto Piaget entrevistó para el noticiero de Ciro Gómez Leyva a un marihuanero de Guerrero a quien cuestionó si tenía una vida como "El Señor de los Cielos" o lujos como yates o aviones, a lo que el hombre contestó que no, pero que tampoco tenía una mala vida.

También le preguntó si se la pasaba "matando gente".

-"No, nada de eso".

HP-Namás es un marihuanero

-"Namás, para salir adelante, que la familia esté bien"

El hombre es uno de los varios jefes de plaza que operan en Tierra Caliente, en el estado de Guerrero, donde varios agricultores han optado por sembrar marihuana, en un negocio que tuvo su auge en las décadas de los 80 y 90´s y que ahora va a la baja.

De acuerdo con el marihuanero, el negocio ya no es igual debido a la legalización de la marihuana en Estados Unidos donde se ha desarrollado toda una estrategia de mercadotecnia alrededor de la industria.

Para el marihuanero, las especies que presumen en Estados Unidos no son diferentes a las que ellos siembran.

"Son las mismas, nomás que ellos salen con las mamadas de que tienen más goma y qué hay de oro y que la chingada, pero es la misma".

Mencionó que la marihuana que ellos siembran se envía principalmente a la Ciudad de México y cuando hay operativos del Ejército los detienen y a ellos mismos los ponen a arrancar las matas de la planta y que a veces para poder salir libre llegan a pagar cuotas.

"Si bajan (helicópteros), te patean y te ponen a arrancar las matas, hasta hacen que te las tragues los cabrones... Toda te la arrancan, no te dejan ni siquiera para un cigarro".

HP- ¿Cuántas horas se la pasan tumbando matas?

-"Hasta que se acaba, tres horas, en la noche te dejan en tu casa si bien te va o si no te llevan al bote"

HP- ¿Le toman dinero?

-A veces, una cuota para dejarte ir.