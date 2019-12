Marina rechaza combatir al narcotráfico como terrorismo

El secretario de Marina-Armada de México (Semar), almirante José Rafael Ojeda Durán, rechazó la posibilidad de combatir al narcotráfico como si se tratara de terrorismo.

"Son cosas que no vamos a permitir, las escuchamos y las analizamos, pero nada más", dejó en claro momentos antes de recibir la medalla y diploma "Adolfo Ruiz Cortines" en el Congreso de Veracruz.

El jefe naval aclaró que la Marina mantiene una estrategia permanente para apoyar al Estado de Veracruz.

"Son acciones que no se pueden comentar ampliamente, pero siempre hay una estrategia para seguir ayudando a la ciudadanía".

En una breve entrevista, el almirante dijo que siempre habrá una estrategia de seguridad y la Marina Armada de México seguirá teniendo presencia en Veracruz.

"Siempre va a ver (una estrategia), son cosas que no se pueden comentar muy ampliamente, pero siempre va a ver una estrategia".

Por ello, refrendó el apoyo de la institución con el pueblo de México ya que dijo se trata de una noble encomienda para mejorar las condiciones del país y la entidad.

"Como veracruzano que soy confieso que es una gran emoción, pero como secretario de Marina y alto mando de la Armada de México reafirmamos nuestro compromiso con la patria y, por supuesto, con la patria que me vio nacer, una noble encomienda para continuar llevando a buen puerto las acciones que contribuyan a mejorar las condiciones de esta entidad".

Dijo que las acciones conjuntas contribuirán con el fortalecimiento del estado de derecho, el combate a la corrupción e impunidad, así como la paz y el bienestar de los ciudadanos.

"Estas acciones alimentan la moral de quienes hemos hecho un compromiso por servir a México, nosotros los marinos navales, quienes regimos nuestra vida con honor, deber, lealtad y patriotismo".

En tanto, durante su discurso oficial, convocó a luchar unidos para lograr la paz que merecen los mexicanos.

Señaló que su compromiso es regresar la paz al país, por lo que pidió unidad a la ciudadanía ante los problemas que se viven.

"Hoy más que nunca debemos luchar unidos y cada uno de los mexicanos, luchar por la paz que nos merecemos. Nosotros los marinos navales regimos nuestra vida con honor, deber, lealtad y patriotismo", expuso ante el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Expuso que en el cuadragésimo sexto aniversario luctuoso de don Adolfo Ruiz Cortines, se le rinde merecido homenaje y se recuerdan sus valores, mismos que hoy día se busca enaltecer con acciones dignas que consoliden el bienestar y la paz que el pueblo mexicano merece.

Indicó que estas acciones ayudarán a crear el México anhelado y son acciones que contribuirán a fortalecer el Estado de Derecho y a combatir la corrupción y la impunidad.

"Acciones también, todas ellas, que, estoy seguro, nos permitirán recuperar la paz y el bienestar de las y los mexicanos; acciones que alimentan la moral de quienes hemos hecho un compromiso para servir a México".