Marina usa como base mansión de "El Marro"

León, Gto.- La Marina tomó como base la residencia con alberca del líder huachicolero José Antonio Yépez, "El Marro", y las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado la "Casa con Jardín", ambos inmuebles asegurados en la comunidad Santa Rosa de Lima, Villagrán, en el operativo Golpe de Timón, informó el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Anunció la permanencia de las fuerzas federales y estatales en ese poblado, al que llegaron el pasado 4 de marzo y han logrado desarticular y debilitar al Cártel Santa Rosa de Lima con las detenciones de presuntos líderes de la organización.

El gobernador de Guanajuato señaló que en la entidad no se dará un paso atrás en la lucha contra la delincuencia, porque el estado no se merece la etiqueta que le están poniendo a nivel nacional —como el estado más violento del país por encabezar la lista de homicidios en el primer trimestre del año—. "Lo que sobra son pantalones, no nos vamos a echar para atrás".

Recordó que mil elementos entraron a la tierra de El Marro, a donde supuestamente no entraba nadie. Dijimos: "Vamos a ver de qué cuero salen más correas y ahí seguimos".

"Hemos cateado como 25 casas, les hemos quitado 12 o 15; ahí viven los marinos en una casa con alberca, están muy a gusto", indicó.

Relacionan a "El Titi" con ataque

Eliseo "N" alias "El Titi", uno los presuntos líderes del Cártel Santa Rosa de Lima, podría estar relacionado con el ataque armado a la comandancia norte de la Policía de Celaya el jueves pasado, por la liberación de Armando Soto, "El Triste", que culminó con su muerte, además de la de tres personas más, entre ellas un juez calificador.