Mario Delgado acusa "montaje" por no avalar extraordinario

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo, acusó a la oposición de tener "una estrategia perfectamente planteada, de doble cara", para rechazar la convocatoria al periodo extraordinario del martes en San Lázaro.

En conferencia de prensa, en el Senado de la República, el líder morenista señaló a los partidos de la oposición de además ejercer "chantajes y pretextos", para -según dijo- "no permitir la transformación del país".

"Lo que acabamos de ver es un montaje de la oposición para bloquear que se aprueben las leyes necesarias para armonizar el marco jurídico de nuestro país, para la entrada en vigor del T-MEC, el próximo miércoles.

"Han simulado todo este tiempo que van a aprobarlo y finalmente han encontrado un pretexto inexplicable para votar en contra. La convocatoria para el periodo extraordinario es muy clara para los asuntos que van a aprobarse ahí", dijo.

Y es que en la convocatoria que subió a la Mesa Directiva de la Comisión Permanente no se le corrigió la redacción para que no dejara abierta la posibilidad de que Morena discutiera otros temas en la sesión extraordinaria del martes.

Según acusó la oposición en sus posicionamientos en tribuna, Morena buscaba "agandallarse" con la redacción de los temas y el agregado "entre otros", para posicionar cualquier tema que quisieran en la sesión del martes.

"Es inexplicable lo que ellos argumentan, que es un cheque en blanco, que podrían meterse otras leyes, lo cual es absolutamente imposible, porque la Constitución lo prohíbe. Es muy explícita que en un periodo extraordinario se tocan temas precisos.

"Es una especulación de la derecha que, lamentablemente, han acompañado otros partidos políticos. Lo que han hecho hoy es bloquear que se aprueben estas leyes. Creo que en realidad lo que quieren es ponerle piedritas a este gobierno", aseguró.

La diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Tagle, afirmó que "Morena y sus aliados se empeñaban en dejar una convocatoria abierta". Pero al no ceder, dejaron inconclusa la ruta legislativa de las legislaciones avaladas en comisiones del Senado.