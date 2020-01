Mario Delgado desdeña al INSABI y prefiere atenderse en el ABC

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, aceptó que el pasado lunes acudió a un servicio médico privado a hacerse un "check up" y no a su clínica del ISSSTE, pues –expuso- ahí no hay chequeos médicos.

Delgado Carrillo fue fotografiado en el hospital ABC y su imagen difundida en redes sociales, con el mensaje "El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, también le hace el feo al INSABI que su presidente tanto presume. Aquí lo vemos en el Hospital ABC, uno de los más exclusivos del país".

Hoy miércoles en rueda de prensa en San Lázaro, Delgado fue cuestionado al respecto. ¿Usted no va al Insabi? ¿No tiene seguridad social?,¿Por qué no va a hospitales públicos? ¿O de cuándo es la fotografía?

"La foto es del lunes, cada año me hago un check up, estuve ahí toda la mañana del lunes en el ABC de Santa Fe y tiene un costo de 16 mil pesos", expuso.

Dijo que no va a la seguridad social, pues "no fui a atenderme algo en particular, fui a hacerme un check up...."

-También ahí hacen check up...

-"Si también? Ah no sabía...no hacen check up en el ISSSTE".

Se le comentó que si hace cita, se la pueden dar en unos meses para que le hagan revisión médica, pero indicó "no, pues no sabía".

Ante esa respuesta visitantes de San Lázaro que estaban cerca de la rueda de prensa gritaron ¡quien fuera diputado¡

En la página del ISSSTE se indica que el chequeo médico anual "se ofrece a través de la Clínica de Detección y Diagnóstico Automatizado (CLIDDA) es de los más completos y certeros del mercado... ¡Acude a CLIDDA a realizarte tu chequeo médico anual!".