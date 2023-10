Mario Delgado deslinda a García Harfuch de caso Iguala

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 27 (EL UNIVERSAL).- El líder nacional de Morena, Mario Delgado, deslindó a Omar García Harfuch, aspirante a la coordinación de los Comités de Defensa de la Transformación en la Ciudad de México, de cualquier involucramiento con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida hace 9 años en Iguala, Guerrero.

En entrevista en el Senado dijo que "estamos ya en época electoral" y no es de extrañarse que las y los compañeros del partido que aspiran a un cargo de representación popular, como es el caso del exsecretario de Seguridad Ciudadana", sean objeto de ataques y campañas negras."Es temporada de buitres, que nadie se extrañe que empiecen ataques y campañas negras, noticias falsas sobre nuestros compañeros y compañeras del movimiento", agregó."Nosotros tenemos que hacer caso de las evidencias que hay públicas y hasta el momento yo no tengo conocimiento de ninguna información que lo involucre".A través de un comunicado, el exsecretario de Seguridad respondió a las aseveraciones que hizo el subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, quien afirmó que participó en la llamada "verdad histórica" del caso Ayotzinapa.Reiteró que cuando se dieron estas dos reuniones para fraguar esta verdad, en Iguala, Guerrero, en octubre de 2014, él se desempeñaba como integrante en la División de Gendarmería de la Policía Federal y no como Coordinador Estatal de Guerrero.Precisó que nunca tuvo la calidad de enlace operativo de la investigación ni algún otro encargo homólogo; sino que simplemente participó, junto con otros servidores públicos, federales, estatales y municipales, en acciones tendientes a recabar información acerca del paradero de los jóvenes estudiantes desaparecidos.En toda la información que ha sido recabada y difundida por las autoridades, no hay ningún tipo de señalamiento que me relacione con la muy lamentable desaparición de los jóvenes normalistas. Por lo tanto, lo digo con claridad y firmeza: nunca participé en los lamentables acontecimientos ocurridos en Ayotzinapa, ni en la construcción de la llamada verdad histórica, aclaró Harfuch.