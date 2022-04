Mario Delgado es un "terrorista", acusa Rubén Moreira, del PRI

CIUDAD DE MÉXICO, abril 19 (EL UNIVERSAL).- El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, sostuvo que dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, "no tiene estatura política" y lo calificó de "terrorista" luego de que este anunció el inicio de una campaña informativa para dar a conocer los nombres y rostros de "los traidores a la patria" que votaron en contra de la reforma eléctrica.

"Mario Delgado es como aquel terrorista que entra a una fiesta, se dinamita y luego dice: ¿Oye, y por qué se acabó la fiesta?", expresó.

Entrevistado al interior de la Cámara de Diputados, agregó: "Mario Delgado debería tener la estatura política, no la tiene, para enfrentar los retos de un partido que está hoy conduciendo una nación tan grande y tan importante como la nuestra".

En este sentido, pidió prudencia al líder guinda, a sus militantes y simpatizantes, y aseguró que gran parte de los fracasos en las negociaciones de la oposición con Morena son por culpa de Mario Delgado.

"Mario Delgado tiene el derecho de hacer una campaña, sí. Lo que yo no creo es que sea lo mejor para el partido que está en el gobierno. Mario Delgado es el gran saboteador de todos los arreglos".