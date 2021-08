Mario Delgado lanza alerta por hackeo y estafa a través de sus redes

Mario Delgado, dirigente nacional de Morena, lanzó una alerta en redes sociales en la que refirió que la madrugada de este lunes sus cuentas de WhatsApp y Telegram fueron hackeadas.

En su Twitter, Mario Delgado informó que se encuentra bien, pero que a través de sus redes sociales han enviado mensajes diciendo que tuvo un accidente para pedir dinero, por lo que pidió no hacer caso.

"ALERTA. No puedo entrar a mi whatsapp. Desde la madrugada están haciendo llamadas y enviando mensajes también por Telegram a familiares y amigos diciendo que tuve un accidente y están pidiendo dinero. Por favor no hagan caso, son estafadores", escribió.

En los últimos días, políticos de diferentes partidos han denunciado la intervención de sus sus dispositivos móviles, como la senadora priista Claudia Anaya;la senadora panista Kenia López Rabadán; y la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.