Mario Delgado ofrece llevar a gente a votar; niega "acarreo"

El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, dispuso una combi con la leyenda "¿Quieres votar? ¡Yo te llevo!" para transportar a las personas que quisieran acudir a ejercer su derecho en la consulta de revocación de mandato.

Luego de asistir a votar en la alcaldía Iztacalco, el líder morenista pidió al "pueblo organizado" ayudar con transporte a quienes les queden lejos sus casillas.

Esto, porque, dijo, el Instituto Nacional Electoral colocó pocas casillas para que se pueda ejercer el derecho al sufragio en este ejercicio inédito.

Por tal motivo, puso a disposición una camioneta tipo combi, manejada por él, en la cual transportó a ciudadanos y ciudadanas para acudir a sus casillas para votar.

En su cuenta de Twitter, el morenista compartió fotografías en las que se le ve manejando el vehículo con al menos una decena de personas a bordo.

Antes, por la mañana, Mario Delgado advirtió que su acción no correspondía a un "acarreo", sino que con ello intentaba apoyar a la ciudadanía.

"No es acarreo, es el pueblo organizado, a la gente no la pueden detener y es la gente la que hoy va a salir en esta insurrección democrática que estamos viviendo, la invitación es a que hoy la gente se levante en urna y que consolidemos e inauguremos la democracia participativa en México", dijo.

Por su acción de transportar personas para que acudan a votar a la revocación de mandato, el exdiputado federal Fernando Belaunzarán acusó a Mario Delgado de ser un delincuente confeso.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el también académico replicó una imagen compartida por el propio dirigente de Morena al frente de su camioneta con la leyenda "¿Quieres votar? ¡Yo te llevo!" y criticó su actuar.

"Cuando @mario_delgado no está escondido en el sanirent es delincuente electoral confeso", escribió Belaunzarán en referencia al evento en que el líder político se escondió en un baño portátil tras ser increpado por simpatizantes de Morena.