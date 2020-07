Mario Delgado recuerda a Calderón que "se robó la Presidencia en el 2006"

El coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, acusó al expresidente Felipe Calderón de haberse robado la Presidencia de la República en las elecciones del 2006 y dijo que fue el beneficiario de uno de los fraudes más vergonzosos de la historia.

A través de su cuenta en la red social de Twitter, Mario Delgado dijo que él no es igual a Calderón Hinojosa de no ser iguales, pues la mayoría de los diputados de Morena votó este miércoles, en el periodo extraordinario, por consejeros que fortalecerán la independencia del Instituto Nacional Electoral.

"No puede venir ningún reconocimiento del beneficiario de uno de los fraudes electorales más vergonzosos en la historia. No somos iguales que ustedes, la mayoría de @DiputadosMorena votó por fortalecer la independencia del @INEMexico para que robos como el suyo nunca se repitan", posteó a través de su cuenta en Twitter.

Antes, Felipe Calderón escribió un mensaje también en su cuenta de Twitter en el que reconocía el mérito de Mario Delgado por alcanzar buenas noticias al alcanzar un consenso en la integración del Consejo General del INE.

Calderón dijo que en un ambiente de sectarismo es una buena noticia, pues en otras circunstancias sería absurdo reconocer a quienes sólo cumplen con la Constitución.

"En un ambiente de sectarismo es una buena noticia el consenso en la integración del @INEMexico. En otras circunstancias sería absurdo reconocer a quienes solo cumplen la Constitución, pero dado el desprecio actual por el derecho, hay que reconocer mérito al dip. @mario_delgado", posteó primero Calderón.

Sin embargo, la respuesta del legislador morenista fue para acusarlo de robarse la Presidencia.

Esta enemistad, ya tiene antecedentes, pues el pasado 18 de diciembre, el propio Mario Delgado acusó que el tamaño de la espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente, Felipe Calderón, era porque, él era parte de un grupo delictivo, y lo hacía a través de su secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y en consecuencia el expanista michoacano, era parte de esa banda.

En conferencia de prensa, Mario Delgado acusó que desde la Presidencia de la República de Felipe Calderón se promovió la protección de un grupo criminal y pues el resultado es que estallara la violencia y eso no se ha podido revertir.

"El tamaño de la inercia de esta espiral de violencia y criminalidad que desató el presidente Calderón, que dura hasta nuestros días, y lo hizo porque él era parte de un grupo delictivo, o sea finalmente si él brindaba protección a través de García Luna a un grupo delictivo, pues él era parte de esa banda. Entonces, obviamente que si desde la Presidencia se promueve la protección de un grupo criminal, pues el resultado es que el país estalle en violencia, y eso es lo que no se ha podido revertir y la misma estrategia la siguió el presidente Peña", aseguró Mario Delgado.