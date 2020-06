Mario Villanueva insiste en indulto; "mi casa es mi prisión", dice

El exgobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva, señaló que se ordenó enviarlo a casa temporalmente, en lo que dura la epidemia por Covid-19, pues aún hay un amparo que no se resuelve.

Reiteró que espera el indulto porque, dijo, se ha demostrado que los hechos que se le imputan son falsos y que es inocente; aclaró que está en su casa, pero sigue siendo un preso.

"Un indulto para que yo sea libre… necesito pisar la calle, estoy en mi casa, me siento muy a gusto, pero mi casa es mi prisión tengo incluso, en mi patio, dos elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados… Estoy todo custodiado, es mi prisión. Esto solo tiene un significado, que sigo siendo un preso", comentó.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, explicó que el juez realizó una modificación para tener una suspensión de amparo para que él esté en su casa, pues la clínica donde se mantenía no estaba habilitada para atender casos de coronavirus y podía ser un lugar contagioso para él que tiene problemas pulmonares y cardiacos.

"La forma de hacer el trámite legal tenía que llevar mucho tiempo por cuestión de que hay un amparo que todavía no se resuelve, que está en curso de revisión, pero los juzgados están prácticamente cerrados.

"Meter un nuevo incidente para poder hacer el traslado también lleva su tiempo, entonces lo que hizo el magistrado… es que tengo una suspensión de amparo que me tenía en la clínica y no me podía mover… Modifican la suspensión y establece que esa suspensión se dé para que yo esté en mi casa en tanto se resuelve el amparo, por eso es temporal", comentó.

El exgobernador de Quintana Roo reconoció al presidente de Andrés Manuel López Obrador porque se comprometió a que habría justicia y dio instrucciones a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y al consejero jurídico de la Presidencia, Julio Scherer, para que atendiera su situación y lo han hecho.

"Estoy muy agradecido porque han sido amables, no sólo en atender esto como una instrucción del presidente, sino ambos me han dicho por teléfono, sino lo han hecho con dedicación y calidad humana", comentó.