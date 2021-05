Marko Cortés alerta que Edomex es inseguro para candidatos

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) consideró que el Estado de México no es un lugar seguro para los candidatos, aunque aclaró que todo el país está en las mismas condiciones, pues no ha funcionado la estrategia de "abrazos y no balazos, es catastrófica". En conferencia de prensa con diversos candidatos a diputaciones locales, federales y presidencias municipales del Valle de Toluca, en el Estado de México, además del dirigente estatal del PAN, Jorge Inzunza, el líder nacional panista llamó a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero a garantizar elecciones en calma. Señaló que hoy más que nunca, el país es inseguro e incluso exembajadores en México han dicho que el 40% del territorio nacional está controlado por la delincuencia organizada.

Rechazó que sólo los que tienen dinero son víctimas de delitos como secuestro, por ejemplo en San Sebastián, Metepec, "hace un mes secuestraron a un joven de 26 años que tiene una ferretería, le pidieron 3 millones de pesos a su familia, entre sus amigos y familia lograron juntar 1 millón de pesos. El primer día de la campaña en el estado, hace 19 días, llegó una señora a pedir ayuda; su hijo repartidor de refresco fue secuestrado, entonces ya no entiendo".

"Hacen falta políticas públicas acertadas en materia de seguridad, de servicios públicos, eso haremos en Metepec. Por eso hablamos de ciudadanos gobernando, en Metepec hay mucho talento, vamos a seguir defendiendo las calles y refrendando lo que queremos ver en el Estado de México", afirmó. El dirigente nacional reiteró la petición a las autoridades para que garanticen condiciones mínimas de seguridad a los candidatos de todos los partidos y no se exponga a nadie. Dijo que suman 80 candidatos y políticos fallecidos en lo que va de la campaña, por lo que pidió que se garantice un proceso electoral en paz y tranquilidad, además rechazó que hayan solicitado seguridad para algún candidato, aunque pidió formalmente que las autoridades asuman la responsabilidad para tener un proceso en paz y sin incidencias delictivas.