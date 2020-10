Marko Cortés arremete contra gobierno por cifra de muertos por Covid

El líder nacional del PAN, Marko Cortés arremetió contra el gobierno federal debido a que México ya rebasó los 90 mil muertos por el Covid-19.

En un mensaje a través de su cuenta en la red social de Twitter, el líder panista dijo que si esta cifra no es suficiente para cambiar la estrategia, no sabe qué situación catastrófica están esperando.

El panista michoacano envió sus condolencias para las familias que perdieron a un ser querido y ofreció el compromiso panista para trabajar por cada una de ellas.

"México rebasó las 90 mil muertes por #Covid19. Si esta cifra no es suficiente para cambiar la estrategia, no sé qué situación catastrófica están esperando. Mis condolencias para las familias que perdieron a un ser querido y nuestro compromiso de trabajar por cada una de ellas", posteó el panista.

El Partido Acción Nacional tiene como una de sus propuestas principales el Ingreso Básico Universal para los mexicanos que así lo soliciten que se han visto afectados por la pandemia de coronavirus.