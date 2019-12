Marko Cortés denuncia que hubo acarreo en el Zócalo

El líder nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, acusó que mientras en la fiesta popular por el primer año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en el Zócalo capitalino hubo acarreo, la marcha opositora en Paseo de la Reforma fue ciudadana.

El dirigente indicó que en las elecciones de 2021 los mexicanos habrán de despertar y buscarán un contrapeso para que en México no solo sea una voz la que se tome en cuenta.

"Sí, somos militantes de Acción Nacional, pero venimos en nuestra calidad de ciudadanos, venimos a exigir que el gobierno cumpla lo que ofreció en campaña y atienda las necesidades de todos, que gobierne para todos los mexicanos, que decida por técnica y no por ideología, que nos garantice seguridad", subrayó.

En entrevista en el marco de la marcha contra el presidente Andrés Manuel López Obrador en su primer año de gobierno, dijo que participan en esa movilización ciudadana sin banderas políticas, pero con el corazón y el valor de todo mexicano de luchar por una mejor nación.

Llamó al titular del Ejecutivo federal a cumplir la promesa de la paz que ofreció en campaña. Asimismo, dijo, "con la tranquilidad que hoy no tenemos ante la violencia desbordada, con el crecimiento económico que se ofreció en campaña de seis por ciento y al inicio del gobierno de cuatro por ciento, y hoy estamos en cero por ciento, en recesión económica.

"Estamos para que se cumpla a los mexicanos lo que se ofreció y hoy venimos a sumarnos todos, sin distingos de partido por amor a México", insistió.

Resaltó que Acción Nacional ha sido un partido valiente, decidido y ha dicho con claridad todo aquello que no está bien, pero también ha propuesto. "Hemos denunciado en los medios, pero también en las instancias legales correspondientes y hemos propuesto soluciones concretas".

Sin embargo , acusó que en este gobierno en su soberbia no se deja ayudar, "no escucha y eso es lo peor, que no se reconoce que las cosas van mal y ese es el primer requisito para poder corregir.

"Por eso hoy salimos a marchar, para que el gobierno sepa que no es un tema de partidos, es un tema de la sociedad, la gente que hoy vino aquí con voluntarios, es gente que vino por preocupación por México, muy distinto al evento que van a tener en el Zócalo, donde hay un gran número de acarreados", expresó.

Dijo que esa marcha fue de corazón y de convicción, más allá de partidos, "sumados todos los mexicanos porque hoy la demanda de seguridad, de trabajo apremia y nos une".

De igual forma Cortés Mendoza mencionó que López Obrador tuvo un año de oportunidad y no ha demostrado capacidad para dar seguridad y hacer crecer la economía.