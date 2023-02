Marko Cortés: independientemente del candidato, debemos estar unidos

A-AA+

"Independientemente de quien encabece la candidatura, es fundamental postular al mejor perfil, sea hombre o mujer, del partido que fuere. Aquí será importante mantenerse unidos para ganar las elecciones del 2024", aseveró el dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Marko Cortés.

En el marco de la toma de protesta del Comité Directivo Estatal en Durango, expuso la importancia de que la coalición opositora se mantenga unida al margen del hombre o mujer que buscará derrotar a Morena en el 2024.

Subrayó que la alianza "Va por México" se construye a base de diálogos, unidad y acuerdos, sobre todo porque hace falta generar condiciones que les permita ganar la presidencia en 2024 y lograr no solamente transformar al país, sino cambiar su historia.

En su discurso, destacó la labor que hizo el ex gobernador, José Rosas Aispuro, porque dijo que gracias a él queda en el estado una inversión importante en hospitales que no tenía precedente, pese a los recortes que tuvo que enfrentar, logró reducir los índices delictivos de alto impacto en un 71%, se tiene una certificación que benefició a productores y ganaderos y obras de captación de agua.

"Es parte del legado que en forma conjunta todos debemos de cuidar y más ahora en este modelo de gobierno de coalición, en donde lo mejor del talento, independientemente de que partido sea, tenemos que ponerlo al servicio de las y los duranguenses", expresó.

En contraste, señaló al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, quien llegó con la bandera de combate a la corrupción y cada vez pueden verse más videos y elementos que involucran en corrupción no solo a sus hermanos o a primos, sino a funcionarios públicos.

Primero los pobres, dijo el presidente y hoy hay en México 4 millones de mexicanos más en las filas de la pobreza, ofreció un sistema de salud como Dinamarca y desapareció el seguro popular y hoy no hay medicamentos, no hay atención y en el país se registra la peor inflación en 22 años.

"No queremos que continúe a nivel nacional este modelo, no queremos que llegue a Coahuila, no queremos que llegue al Estado de México y por eso es que necesitamos política de la buena, de la que tiende la mano, la que ayuda, la que realmente persigue objetivos", aseveró.