Marko Cortés pide probar que no hubo atentado en accidente de Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle

Al acudir a la misa luctuosa en memoria de la ex gobernadora, Martha Érika Alonso y su esposo y excoordinador del PAN en el Senado, Rafael Moreno Valle, el líder nacional del PAN, Marko Cortés exigió al gobierno federal pruebas técnicas y científicas que demuestren que el desplome de su aeronave no fue un atentado.

En entrevista al concluir la misa en el Santuario Guadalupano, Marko Cortés contravino al secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien dijo que está descartada la hipótesis del atentado.

Marko Cortés dijo que mientras no se aporten pruebas no se puede creer, ni descartar absolutamente nada.

"Mientras no se aporten las pruebas que acrediten el que no fue así, no podemos creer, ni descartar absolutamente nada, nosotros lo que queremos saber es qué fue lo qué pasó, pero con pruebas, con pruebas periciales científicas, profesionales, que acrediten, nosotros hoy lo que exigimos es saber qué fue lo qué pasó: si fue un accidente que nos digan exactamente cuál y el por qué y sino lo fue que se sancione a los responsables que hubiesen, en su caso, provocado este lamentable suceso", explicó Marko Cortés.

A esta misa solamente acudieron panistas locales, como Genoveva Huerta, presidenta estatal del PAN; Francisco Fraile García, secretario general; Víctor León, exdiputado local; Luis Olmos, representante electoral; Rocío Aguilar, secretaria de estudios y formación local y Verónica sobrado, diputada federal, entre otros.

De manera paralela, la familia de Martha Érika Alonso llevó a cabo una misa privada para recordar a la familia Moreno Valle-Alonso.

"Esa misa es para recordar a Martha a Rafa y las tres personas más que ahí perdieron la vida, para reunirnos todos aquellos que los recordamos con afecto, con respeto y gratitud, el día de hoy también se llevó a cabo una celebración familiar privada y está la que es la del partido y yo le agradezco a mi presidenta estatal, Genoveva Huerta que haya convocado al panismo de Puebla, a diversos liderazgos del estado para poder entonces todos juntos recordarlos", explicó Marko Cortés.

En este contexto, el líder panista dijo que a esta misa fueron convocados todos los panistas y acudieron los que sí desearon estar.

"A este acto fueron invitados aquellos liderazgos del PAN y panistas y han acudido aquellos que sí desearon estar", explicó el panista michoacano.