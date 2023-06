Marx Arriaga y Álvarez -Buylla respaldan a AMLO y los libros de texto

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, junio 22 (EL UNIVERSAL).- Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador abordará este jueves en su conferencia matutina el tema de los Libros de Texto Gratuitos y acusara que la oposición no quiere que cambien esos materiales porque pretenden que "continúen los mismos contenidos de la época neoliberal, de la época del individualismo", cuando ahora lo que a su gobierno le interesa es el "humanismo científico, ciencia, pero con humanismo", la directora del Conahcyt, María Elena Álvarez-Buylla, dijo a través de un tuit que "el cambio es profundo y en todos los ámbitos. El #humanismo científico, para servir al interés del pueblo de México".

Dicho tuit de Álvarez-Buylla fue aprovechado por el director de Materiales Educativos de la SEP, Marx Arriaga, quien justo emprendió el rediseño de la nueva familia de Libros de Texto Gratuitos y fijó un tuit en su cuenta personal que dice: "Los versos de E. Cardenal son tan pertinente (sic) como lo eran ayer. Una afrenta directa contra un viejo sistema neolibelar (sic) que se resiste a ceder cualquier espacio; ya, no digamos un espacio grande. No, un pequeño espacio en donde soñemos con una educación diferente; liberadora."

Y colgó una foto del poeta Ernesto Cardenal con un verso que dice: "Sus ametralladoras están emplazadas contra nosotros y los slogans de odio nos rodean/ Los espías rondan mi casa/ los policías secretos me vigilan de noche/ estoy en medio de los gansters/ levántate señor/ sal a su encuentro/derríbalos".

Este miércoles EL UNIVERSAL documentó que el libro "Nuestros saberes" para primer año de primaria —cuya versión final, en PDF, tiene copia este diario— redujo al mínimo las matemáticas de su propuesta educativa. Sólo deja 13 páginas, de las 258, para abordar 10 temas relacionados con el pensamiento matemático. Mientras que el libro "Múltiples lenguajes" dedica 11 páginas, también de 258, a abordar algunos temas.

Tras lo dicho por el presidente López Obrador sobre los libros de texto, la directora del Conahcyt subió un video con las aseveraciones del mandatario y escribió: "Hoy el presidente @lopezobrador_ reafirma lo que se ha trabajado durante estos cuatro años de transformación. La #educación a todos los niveles es un derecho, no un privilegio. El cambio es profundo y en todos los ámbitos. El #humanismo científico, para servir al interés del pueblo de México."