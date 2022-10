"Más allá de hackeos hay avances en seguridad", dice fiscal de CDMX

A-AA+

Ernestina Godoy, fiscal de la Ciudad de México, dijo que más allá de "hackeos, conjeturas, y fisiones" mes a mes se presentan avances en materia de seguridad con la desarticulación de bandas generadores de violencia, y señaló que "no olvidemos que el anterior gobierno negaba la existencia de bandas criminales o del delito", como política criminal.

Durante la presentación del informe en materia de incidencia delictiva en el Museo de la Ciudad de México en donde estuvieron presentes el jefe de la policía, Omar García Harfuch y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, la fiscal enfatizó que la indolencia de la administración pasada permitió la operación de bandas criminales "pero esto se acabó".

Las autoridades capitalinas señalaron que hay una reducción del 60% en homicidios dolosos entre 2019 y 2022, considerando enero a septiembre; 69.4% en robo de vehículo con violencia y en un 53% robo de vehículo sin violencia. En el resto de los delitos, aseguraron que han disminuido en 50%.

Tres alcaldías que se encontraban entre los 15 municipios más violentos del país, Iztapalapa pasó del 9 al 39, Gustavo A. Madero del lugar 19 al 41; y Cuauhtémoc, del 36 al 58, a nivel nacional.

"Ya no hay ninguna alcaldía de la Ciudad entre los 35 municipios, y lo consideramos así, más violentos del país, y siguen disminuyendo", aseguró Claudia Sheinbaum Pardo.

Como parte de los resultados ofrecidos, la Fiscalía General de Justicia (FGJ) destacó que entre enero y septiembre de 2022, en comparación con el mismo periodo de los tres años anteriores, 14 mil 999 personas imputadas por algún delito, los cuales 9 mil 109 casos quedaron en prisión preventiva, esto es la vinculación en un 55.14 personas cada día.

Entre 2019 y 2022 el porcentaje de vinculaciones en la que los imputados quedaron en prisión preventiva pasaron de 44.4% a 60.7%, con esto generadores de violencia por delitos de alto impacto, estén en prisión.

Poco más de 4 mil personas fueron vinculadas a proceso por el delito de robo en sus distintas modalidades, en 78% el juez dictó prisión preventiva oficiosa, lo que contrasta con el 55% de lo que se registró en 2019.

En homicidio doloso, 391 personas fueron vinculadas por este delito, 108 por lesiones dolosas con arma de fuego y a 71, por secuestro, de los cuales en 100% están en la cárcel.

La reducción de la violencia, dijeron, permitió que en operativos en conjunto con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se detuviera a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que operaban en la capital, aseguramiento que se desencadenó de la investigación en contra del Licenciado Carmona, un ex agente de la PDI.

También destacó la detención de secuestradores independientes, quienes también se dedicaban a la venta de droga.