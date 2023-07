Más de 17 millones de internautas fueron víctimas de ciberacoso

A-AA+

La población usuaria de internet que fue víctima de alguna situación de acoso cibernético pasó de 21.7% en 2021, a 20.8% en 2022, revelan los datos del Módulo sobre Ciberacoso publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El 20.8% de la población usuaria de internet víctima de ciberacoso representa un total de 17.4 millones de personas de 12 años y más. De estas, 9.8 millones fueron mujeres (22.4 %) y 7.6 millones, hombres (19.1 %).

---Estados con más ciberacoso en México

La mayor prevalencia de ciberacoso se registró en el estado de Tlaxcala, con 30.4%, seguido de Yucatán y Tabasco, con 27.9%, en cada uno. Las entidades con menor prevalencia fueron Jalisco y Ciudad de México, con 16.9% en ambos casos y Morelos, con 17.2%.

De acuerdo con los datos del Inegi, durante los últimos 12 meses, 36.0% de las mujeres y 39.0% de los hombres víctimas de ciberacoso experimentaron contacto mediante identidades falsas.

Asimismo, 34.8% de las mujeres víctimas de ciberacoso experimentó insinuaciones o propuestas sexuales y 33.6% recibió contenido sexual. Para los hombres, estos porcentajes fueron 15.1% y 18.5%, respectivamente.

Durante 2022, en 61.3% de las situaciones de ciberacoso experimentadas no se identificó a quienes acosaron; en 22.0% se logró detectar solo a personas conocidas y en 16.8% de las situaciones se identificó tanto a personas conocidas como a desconocidas.

De las personas que sufrieron ciberacoso por parte de alguien conocido, 19.1% no tenía una relación directa con la víctima.

De la población de 12 años y más que fue víctima de ciberacoso y que pudo identificar el sexo de las personas agresoras, 58.1% correspondió a hombres agredidos por hombres y 56.1%, a mujeres agredidas por hombres.

----Vías más usadas por los ciberacosadores

Mientras que de la población de mujeres de 12 años y más que experimentaron una situación de ciberacoso, 49.3% sufrió el acoso por medio de Facebook.

El medio más frecuente que se utilizó para realizar ciberacoso en la modalidad de publicar información personal, fotos o videos fue Facebook, con 57.6%. Siguió WhatsApp, con 34.1%.

Tanto mujeres como hombres que vivieron alguna situación de ciberacoso utilizaron internet, en promedio, más de una hora adicional, en relación con quienes no lo experimentaron.

El 29.3% de las mujeres de 20 a 29 años y 23.7% de los hombres en este mismo rango, que utilizaron internet, fueron víctimas de ciberacoso en los últimos 12 meses.

De la población usuaria que fue víctima de ciberacoso, 36.5% contó con estudios de nivel básico. Para la población de hombres y mujeres, el porcentaje de ciberacoso tiende a ser similar en cada uno de los niveles de escolaridad.

La prevalencia más alta de ciberacoso hacia las mujeres se detectó en Tlaxcala, con 34.3%; siguieron Tabasco y Durango, con 30.1% y 29.1%, respectivamente. Por otra parte, las entidades con menor prevalencia de ciberacoso hacia las mujeres fueron Morelos con 18.0%, Ciudad de México, 18.9% y Querétaro, 19.1%.

En el caso de los hombres, la prevalencia más alta se presentó en Yucatán, con 30.0%. Siguieron Campeche y Durango, con 27.3% y 26.6%, respectivamente. En contraste, las entidades con menor prevalencia de ciberacoso a hombres fueron Jalisco con 13.5%; Sinaloa, 14.5%; y Ciudad de México, 14.6%.