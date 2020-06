Más de 30 empleados estatales de Coahuila han dado positivo a Covid

El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, informó que más de 30 empleados estatales han dado positivo a la prueba de Covid-19, entre ellos el titular de la Comisión Estatal de Aguas Y Saneamiento (CEAS), Antonio Nerio.

Nerio dio a conocer a través de su perfil de Facebook que dio positivo y se encuentra aislado. El gobernador desestimó si estuvo o no con el funcionario en días recientes, pues descartó que esté contagiado y aseguró que siempre se cuida de manera responsable.

"Yo me hago la prueba el viernes en la mañana para que me den los resultados el sábado. Si no me entregan los resultados no veo a mi nieto", comentó.

Confirmó que ha participado en mesas de trabajo y se ha enterado, días después, que algunos de los que estuvieron presentes salieron positivos, pero hasta ahorita no he tenido ningún problema.

Al día de hoy Coahuila tiene 3 mil 758 casos positivos de Covid-19, así como 169 defunciones y 41 mil 324 pruebas aplicadas, tanto por el sector público como privado.

Del total de pruebas Covid, un 47.9 por ciento (19 mil 826 pruebas) se han realizado en la región Laguna, donde hasta el momento hay mil 614 contagios (42.9% del total). En regiones como la Sureste se tienen contabilizados 477 contagios y se han realizado 13 mil 944 pruebas menos. Sin embargo, en la Sureste hay un promedio de 12.3 pruebas por caso positivo, mientras en La Laguna es de 21 pruebas por contagio.

"Entre mayor pruebas, mayor identificación al virus. Cuando empezó el crecimiento positivo en La Laguna definimos la aplicación de más pruebas y tenemos el esfuerzo de hospitales privados, alrededor de 8 mil pruebas han sido del lado privado", comentó.

Al término de la reunión del Subcomité de Salud en la región Laguna, el gobernador Miguel Riquelme anunció que se decidió que para el primero de julio podrán reabrir los templos religiosos, gimnasios, restaurantes-bar y autocinemas.

Aclaró que las aperturas serán bajo un estricto protocolo sanitario. Además, en próximos días los clubes deportivos y parques también comenzarán abrir, mientras que el Subcomité revisará que puedan hacer lo mismo los museos para dar pie a la reactivación del sector cultural.

Entre los negocios que seguirán pendientes de abrir están los bares, cantinas, cines y los eventos masivos como conciertos.

El gobernador reveló que al día de hoy, la entidad reporta una pérdida de empleos formales de 33 mil puestos, donde el 43% corresponde a la región Sureste, 20% en La Laguna, el 10% en la zona Norte, el 8% en la Carbonífera y el 14% restante en el centro del Estado, reveló.

Sin embargo, el gobernador estimó que dentro de la reactivación económica que está empezando, dentro de un mes y medio se estaría recuperando cuando menos la tercera parte de los empleos que se perdieron.