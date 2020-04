Más de 300 mexicanos han perdido la vida en EU por coronavirus: Ebrard

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casaubón informó que más de 300 mexicanos han perdido la vida por Covid-19 en Estados Unidos, siendo Puebla la entidad con el mayor número de decesos con 120.

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López, el Canciller informó que de acuerdo con el último reporte más de 300 mexicanos han fallecido por coronavirus en Estados Unidos.

"El grupo mayor, por entidad federativa es Puebla 120, porque en Nueva York hay una población muy importante de Puebla; el consulado está trabajando más para facilitar los traslados y los recursos de esas 120 familias que nos han pedido apoyo".

El encargado de la política exterior del país expresó que instrucción del presidente López Obrador se ampliaron los recursos destinados a la repatriación de aquellos que fallecen en exterior de 75 millones de pesos a 325 millones de pesos.

"Esto significa que vamos a poder apoyar aproximadamente a 5 mil 500 familias", estableció.

--Desconoce la implicación legal del anuncio de Trump

Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump decidió suspender temporalmente la migración a ese país por la pandemia de Covid-19, el titular de la SRE dijo que todavía no conocemos cuál es su traducción legal.

"Pero déjame decirte que está vigente hasta hoy. Son dos cuestiones distintas, una son las restricciones en la frontera que fueron establecidas y después prorrogadas de común acuerdo entre ambos países que tienen como propósito restringir todo aquello que no es esencial para evitar el contagio.

"Esas medidas han sido ampliadas hasta finales mayo para coincidir con la disposición que tomó el Consejo de Salubridad en México, esas son restricciones a las personas en ambos países en la zona fronteriza, no afecta al comercio, transporte, etcétera, que tiene que ver con la actividad económica esencial".

Lo segundo, explicó Ebrard, el gobierno de Estados Unidos está aplicando el titulo 42 de su ley que les permite que cuando hay una emergencia sanitaria, cuando detienen que acaba de ingresar al territorio norteamericano de una manera irregular o indocumentada, los regresan de manera expedita.

"Este mes tendremos el número de personas al que le aplican ese proceso más bajo en todo el siglo, probablemente lleguemos a 15 mil personas, de los cuales el 72% son mexicanos, es decir son repatriados habitualmente y ahora lo serán de manera expedita, desde el mismo momento".